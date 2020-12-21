我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診逼1800萬例 佛州逾120萬

幕僚確診 加州州長紐森再度隔離十天

遭熟識詐財 律師：多數貪念作祟

記者啟鉻／洛杉磯報導
當朋友或老鄉借錢不還，受傷的不只荷包，還有心意。(Unsplash)
當朋友或老鄉借錢不還，受傷的不只荷包，還有心意。(Unsplash)

南加州有華人在疫情期間被騙錢財，損失從幾千元至幾萬元不等，騙子是老鄉或朋友，平時稱兄道弟，並有以男女交友為名。目前受騙者打算組團提告，要求騙子還錢。

華人律師表示，類似騙局在華人社區普遍，有的是老鄉借用受害者身分證件申請信用卡購物、購車，答應給受害者好處。還有是因為是友人，起初借對方幾千元，逐漸增加到十餘萬元，不見歸還。而被騙原因，主要還是一個「貪念」。

律師鄧洪表示，華人尤其是來自中國大陸的移民，希望在美國「老鄉見老鄉兩眼淚汪汪」，有難互相幫一幫。可是事實並非如此，常見到華人社區發生「老鄉見老鄉，背後捅一槍」。多年來，隨華人移民愈來愈多，華人騙華人情況頻繁發生。有人利用老鄉、朋友、男女交往等關係騙取信任，進而騙取錢財。很多受害者無法追索欠款，往往不是騙子消失，就是受害者情緒衝動，違反美國法律，鋃鐺入獄；到頭來人財兩空，還要入獄多年。

在華人受騙上當的案件中，有的利用老鄉關係，借用對方身分資料，申請信用卡購物或購車，並答應提供好處。一旦發生犯罪行為，提供身分資料者必定受追究，因為申請的信用卡是這些人的名字。鄧洪說，比如有華人留學生，利用老鄉的個資租車或購車，並答應提供每個月千元好處。一旦租車或購車之後發生違法，或支付不了各項費用，就會影響提供個資者的信用，甚至被罰錢。

鄧洪提醒，多是因為貪念，才上當受騙。如有因為男女交友被騙錢財，其實也是出於貪念。比如女方遇到一名貌似有錢男子，以為真的是自己命好，能有一個有錢男友、富二代，今後衣食無憂。這樣一步步就會陷入騙子設計好的圈套。

鄧洪說，即使報警，警方也認為是民事財產糾紛。若找律師，這類案件因為金額不大，律師不會輕易接案。即使騙子在美國有房產，一旦宣布破產，受害者也無法追索被騙錢財。並有一些受騙者因情緒激憤，找人追債，將騙子打一頓，但這樣做是違法，涉嫌綁架勒索。所以建議華人一旦朋友或老鄉借錢時，對借錢者的信用背景做好先做調查，調查費不算高，但作用不小。還有就是找人擔保。如此可避免萬一被騙，還有機會挽回損失。

華人 美國 信用卡

上一則

低房價+低稅率 甲骨文、矽谷大企業陸續遷往奧斯汀

下一則

華人詐騙累犯橫行 十餘人受害

延伸閱讀

爾灣警局警告：疫苗被利用騙錢騙個資

爾灣警局警告：疫苗被利用騙錢騙個資
疫情當頭已不易 老鄉騙錢心更寒

疫情當頭已不易 老鄉騙錢心更寒
被老鄉詐財…律師：勿貪圖好處 避免受騙

被老鄉詐財…律師：勿貪圖好處 避免受騙
睡墳洞的民工回憶（中）

睡墳洞的民工回憶（中）
四川女被綁在山區樹上 獲救卻不透露綁匪長相…

四川女被綁在山區樹上 獲救卻不透露綁匪長相…
信用卡債減9% 8年來首降

信用卡債減9% 8年來首降

熱門新聞

楊恩出面控訴警察行為造成她身心受創。(CBS影片截圖)

過程全都錄！芝警突襲搜錯屋 無辜女裸體遭反銬

2020-12-16 12:14
一名男子偽裝成3M口罩供應商，騙取德州政府的1665萬元匯款。(Unsplash)

德州1665萬元買口罩 一片都沒到

2020-12-18 22:26
圖：pixabay

大雪恐降18吋 新賓發布冬季風暴警告

2020-12-14 15:25
喝咖啡不宜過量，適量最健康。(Getty Images)

適量飲用咖啡 有益健康

2020-12-16 15:10
莉蓮·布蘭卡斯（Lillian Blancas）。（Lillian Blancas公司臉書）

女律師贏得地方選舉 卻打不贏新冠

2020-12-14 19:09
輝瑞疫苗下兩周出貨量將大幅減少。(路透)

出貨量砍半！輝瑞疫苗全美下兩周配送銳減

2020-12-16 16:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？
病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播