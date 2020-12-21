遭熟識詐財 律師：多數貪念作祟

當朋友或老鄉借錢不還，受傷的不只荷包，還有心意。(Unsplash)

南加州有華人 在疫情期間被騙錢財，損失從幾千元至幾萬元不等，騙子是老鄉或朋友，平時稱兄道弟，並有以男女交友為名。目前受騙者打算組團提告，要求騙子還錢。

華人律師表示，類似騙局在華人社區普遍，有的是老鄉借用受害者身分證件申請信用卡 購物、購車，答應給受害者好處。還有是因為是友人，起初借對方幾千元，逐漸增加到十餘萬元，不見歸還。而被騙原因，主要還是一個「貪念」。

律師鄧洪表示，華人尤其是來自中國大陸的移民，希望在美國 「老鄉見老鄉兩眼淚汪汪」，有難互相幫一幫。可是事實並非如此，常見到華人社區發生「老鄉見老鄉，背後捅一槍」。多年來，隨華人移民愈來愈多，華人騙華人情況頻繁發生。有人利用老鄉、朋友、男女交往等關係騙取信任，進而騙取錢財。很多受害者無法追索欠款，往往不是騙子消失，就是受害者情緒衝動，違反美國法律，鋃鐺入獄；到頭來人財兩空，還要入獄多年。

在華人受騙上當的案件中，有的利用老鄉關係，借用對方身分資料，申請信用卡購物或購車，並答應提供好處。一旦發生犯罪行為，提供身分資料者必定受追究，因為申請的信用卡是這些人的名字。鄧洪說，比如有華人留學生，利用老鄉的個資租車或購車，並答應提供每個月千元好處。一旦租車或購車之後發生違法，或支付不了各項費用，就會影響提供個資者的信用，甚至被罰錢。

鄧洪提醒，多是因為貪念，才上當受騙。如有因為男女交友被騙錢財，其實也是出於貪念。比如女方遇到一名貌似有錢男子，以為真的是自己命好，能有一個有錢男友、富二代，今後衣食無憂。這樣一步步就會陷入騙子設計好的圈套。

鄧洪說，即使報警，警方也認為是民事財產糾紛。若找律師，這類案件因為金額不大，律師不會輕易接案。即使騙子在美國有房產，一旦宣布破產，受害者也無法追索被騙錢財。並有一些受騙者因情緒激憤，找人追債，將騙子打一頓，但這樣做是違法，涉嫌綁架勒索。所以建議華人一旦朋友或老鄉借錢時，對借錢者的信用背景做好先做調查，調查費不算高，但作用不小。還有就是找人擔保。如此可避免萬一被騙，還有機會挽回損失。