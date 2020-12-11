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休城台商會 助新創產業拓商機

休士頓訊
德州僑台商及新創公司線上開講情形-2。（僑教中心提供）
德州僑台商及新創公司線上開講情形-2。（僑教中心提供）

休士頓台灣商會、駐休士頓辦事處及休士頓文教中心12月6日晚間再次合辦「i台灣線上開講-投資台灣講座」，邀請創異物聯公司、香港女媧創造公司及點睛科技公司與美南地區僑台商商機交流。活動吸引僑務委員黎淑瑛、孟敏寬、張世勳及吳光宜等70餘位僑台商及青商報名參加，經濟部中小企業處副處長胡貝蒂、休士頓文教中心主任陳奕芳及副主任楊容清均出席共襄盛舉。

商會會長張智嘉致詞感謝政府及駐外單位居中牽引，結合台美兩地資源協助推動僑台商經濟，表示商會往後將常常辦理線上媒合活動。胡貝蒂推崇德州適合發展新創企業，期盼藉由這次活動將台灣新創企業帶進國際舞臺。陳奕芳肯定商會促進台美商機交流，再次扮演海外及國內產業的橋樑。

三家企業依序介紹產品後，由金城銀行貸款部資深副總裁陳啟輝簡介海外信用保證基金，說明基金新冠肺炎3.0專案承保條件及申辦流程。之後僑務諮詢委員王敦正及亞裔健康教育協會前會長施惠德醫師，針對三家公司產品日後研發及推廣情形提出詢問及建議，與會僑台商與業者互動熱烈。商會表示將繼續協助有意願投資僑台商與企業聯繫，共創雙贏。

金城銀行介紹該行海外信用保證基金推出新冠肺炎3.0版專案。（僑教中心提供）
金城銀行介紹該行海外信用保證基金推出新冠肺炎3.0版專案。（僑教中心提供）
德州僑台商及新創公司線上開講情形-1。（僑教中心提供）
德州僑台商及新創公司線上開講情形-1。（僑教中心提供）

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