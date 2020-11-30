梁晨新作 AFF亞洲電影節獲獎

「落在紐約的灰」榮獲2020年洛杉磯AFF亞洲電影節金鑽獎「最佳故事片」。

AFF亞洲電影節委員會11月12日下午在洛杉磯比佛利山莊蒙太奇酒店舉行2020年金鑽獎頒獎儀式，公佈2020年洛杉磯AFF亞洲電影節獲獎名單。其中來自休士頓的名導演梁晨劇作「落在紐約的灰」，榮獲2020年洛杉磯AFF亞洲電影節金鑽獎「最佳故事片」榮銜。

美國 AFF亞洲電影節主席霍姆斯斯托納（Holmes Stoner）表示，「2020年極其嚴峻的新冠病毒大流行疫情，給好萊塢電影人及全球電影人，都帶來了前所未有的挑戰，AFF亞洲電影節與各國電影人及亞裔電影 人，共同面對這個艱難的時刻，攜手成功舉辦2020年AFF亞洲電影節與金鑽獎，以虛擬頒獎典禮方式圓滿落下帷幕。」

來自世界各地的電影人和好萊塢製片人、知名導演、演員及嘉賓以視頻方式參加這場虛擬頒獎儀式。獲得2020年金鑽獎的得主，以及美國、加拿大、英國，中國、中國香港、日本、德國、瑞士、印度、土耳其、泰國、越南、澳大利亞、馬來西亞、孟加拉、斯里蘭卡、印尼、伊朗、亞塞拜然、寮國等國家和地區的電影導演、演員、劇作家和劇組人員以視頻方式祝賀AFF亞洲電影節及金鑽獎成功舉辦。

2020年洛杉磯AFF亞洲電影節有來自全球範圍內67個國家和地區的749部影片報名，482部影片入圍，20部金鑽獎得主。來自67個國家和地區的影片和劇作，以豐富多彩的電影藝術語言，從不同角度向觀眾呈現和展示了悠久燦爛的亞洲歷史文化，各類影片敘述亞裔在社會生活和成長中的方方面面，電影人關注亞裔所面臨及應對的各種困難和挑戰，反映了亞裔民眾在各國家和地區成長創業中的悲傷和喜悅，以及在融入多元文化奮鬥發展及堅韌不拔的成長歷程。

根據休士頓著名劇作家秦鴻鈞女士原著改編，旅美音樂家吳曉萍配樂，美國華人導演梁晨自編自導自演的電影「落在紐約的灰」，在近千部參賽作品中脫穎而出，榮獲唯一的最優秀故事片金鑽大奬。這是該片繼榮獲53屆休士頓國際電影節銀雷米導演奬、蒙特利爾國際電影奬、國際自主電影奬、芝加哥國際電影奬及坎城(另譯加納)電影節總決賽入圍後，於今年獲得的第八次國際電影大奬。

故事講述了上世紀九十年代初期，中國大陸一批社會底層的年輕民眾選擇飄洋過海，偷渡到美國淘金。電影通過偷渡者冬梅在偷渡過程中痛失親人，為了女兒的未來，毅然放棄對孩子的撫養，送給白人家庭寄養；新移民小雪被國內男友包裝拋棄，卻遭遇移民詐欺，為了身份與剛獲美國籍的偷渡者林肯假結婚。最終綠卡無望分手回國的大量細節刻畫，描述了當年這一代底層民眾移民美國後的艱難決擇和真實苦難。以及新老移民間價值觀的代溝。

劇作家秦鴻鈞在視頻發言中表示，這是她幾十年來美國移民生活的集大成之作，艱辛的移民過程讓她從香港邵氏影業的一名編劇走出書齋，親眼目睹了無數移民家庭 的悲歡離合與人生滄桑，切膚感受到人性的永恆與脆弱。

導演梁晨坦承喜愛在電影中描述命運中抗爭的小人物，他們被視為塵土，卻一樣渴望陽光，生活中充滿不公平，但更樂見不同族群相互理解尊重相親相愛。兩者的發言受到與會者高度的評價與喝采！