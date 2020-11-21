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五歲女孩確診新冠 15小時暴斃

休士頓訊
五歲小女孩Tagan在感染新冠病毒後突然死亡。（Tagan家人提供／fox26）
五歲小女孩Tagan在感染新冠病毒後突然死亡。（Tagan家人提供／fox26）

近日，德州一位五歲小女孩Tagan在感染新冠病毒後突然死亡。女孩父母表示，孩子生前沒有任何基礎疾病，在確診後15小時就死亡了。

女孩的母親和父親懷特和瓊恩（Lastassija White ， Quincy Drone）表示，孩子生前總是戴著口罩，是一個「完全健康」的人。孩子的父親瓊恩說，「醫生告訴我們孩子會沒事的，然而我們的孩子卻沒有活過24小時。」

根據Tagan的家人，Tagan當時感覺不舒服，她的父母就帶她去看醫生，後來雖然女孩確診了，但是醫生反覆向其家人保證不會有事。懷特說，孩子感染新冠前很健康，沒有理由導致她死亡。

Tagan的父母希望通過自己的經歷，讓家長們警惕孩子感染新冠肺炎

根據美國小兒科學院（American Academy of Pediatrics），全美有超過100萬兒童感染新冠病毒，而兒童在所有死亡病例中的佔比為0至0.21%。美國有16個州沒有兒童死亡病例。

醫生們普遍認為兒童與老年人和有身體疾病的人相比，新冠肺炎對其不良影響較小。但父母仍需讓孩子養成勤洗手，保持社交距離的習慣。對於無症狀的孩子，也具備新冠肺炎的傳染力。

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