哈里斯縣首任選務官 線上就職

哈里斯縣縣長Lina Hidalgo（中左二），在線上主持了該縣首任縣選務官Isabel Longoria（上左一）宣誓就職典禮。（哈里斯縣芮久玟提供）

哈里斯縣縣長Lina Hidalgo，11月20日主持了該縣首任縣選務官Isabel Longoria宣誓就職典禮。同時，選民登記 和選舉行政將由Longoria全權負責。在任命她之前，Longoria曾擔任哈里斯縣行政書記官Chris Hollins的投票 權特別顧問，並在7月決選和11月大選中為哈里斯縣選民的選民投票權方面發揮了歷史性的作用。

「我的熱情是為哈里斯縣服務，倡導投票權並制定政策，並重新定義成為公職人員的含義。如果說擔任Harris縣歷史上首位縣選務官是一個夢想的工作，那只是輕描淡寫。這是一個千載難逢的位置」，縣選務官Isabel Longoria說，「我對哈里斯縣選民和未來選民的承諾是，以本辦公室應有的誠信和創新為每位居民服務。創建一個辦公室，將選舉和選民登記無縫地合併在一起，並把人們放在第一位。不僅要為總統選舉，而且要為每次選舉提供24小時全日投票服務。無論年齡或背景，都要鼓勵更多新選民註冊 。我們不僅為國家，而且為自己設定了新標準。我們將共同努力，繼續以領導創新，誠信為中心的政府。作為哈里斯縣的首任縣選務官來領導這一使命，我感到無比興奮。」

Longoria將執行12月12日的決選，這是她的第一次選舉。以下是此次選舉競選項目：

• Houston市B區

• Baytown市，市議員第5和6區

• Humble市，市議員第4席位

• La Porte市 , 市議員第5和6區

• Nassau Bay市市長

提前投票從11月25日（星期三）開始，並將在11月30日（星期一）至12月8日（星期二）的感恩節假期之後恢復。選舉日是12月12日（星期六）。 有關縣選務官Isabel Longoria的專訪請求，請連絡Elizabeth Lewis，郵箱：[email protected]。