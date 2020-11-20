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加州人樂居德州 物價是關鍵

編譯組／綜合報導
德州成為加州人喜愛的地區。(休士頓市府網頁)
德州成為加州人喜愛的地區。(休士頓市府網頁)

物價高低有差別，加州人遷入德州者，多過於德州人遷到加州。

美國人口普查局報告顯示，德州人口在2018年度增加了56萬3945人，其中外州移入的居民為 10萬1805人，較2017年的5萬7173 人成長78.1%。移出地排名第一的是加州，8萬6164人，其後是佛州（3萬7262人）、路易斯安納（2萬9108人）、奧克拉荷馬（2萬4590人）與紐約州（2萬1509人）。

有趣的是，德州房地產經紀人協會（Texas Realtors）「2020年移居報告」（2020 Relocation Report）卻顯示，德州也是全美人口移出的第三大州，移至加州的人數最多，3萬7810人，其後是奧克拉荷馬（3萬1551人）、科羅拉多（2萬6930人）、佛州（2萬4197人）與 路易斯安納（2萬3588人）。

 除了紐約州與科羅拉多之外，德州與其他四州之間的人口流動都相當頻繁。不過，加州搬到德州的人數還是遠高於反向移動者，其中關鍵很可能是兩地物價相差太多。

 麻省理工學院（MIT）調查顯示，如果兩個成年人要住在加州橙縣，居住成本就要1萬9584元，但換成定居在德州肯朵縣（Kendall County）卻只要1萬1808元。橙縣高出66%。

 另外，德州丘陵之鄉（Hill Country）的獨特氛圍也成為加州人的最愛，特別是聖安東尼奧西北方的Cordillera Ranch，占地8700英畝的區域鄰近瓜達盧普河（Guadalupe River），還可健走、游泳，在「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）設計的球場打高爾夫。KHOU-11報導稱，住在此地形同度假。

 類似Arata夫婦Dave與 Carrie，就是在一年前由灣區搬來Cordillera Ranch，他們說加州變得太多，不只是政治還有發展速度，但是這裡卻讓他們想起兒時回憶，雞犬相聞的緩慢步調讓他們很心動。原本住在橙縣的Marie Bailey說，新冠疫情讓她決定跟著「大撤退」（exodus）搬到德州，其中最大的原因就是在家工作讓人想搬家到更好的環境。

 

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