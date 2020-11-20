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旅館業寒冬 華人覓出手時機

記者封昌明／休士頓報導
休士頓旅館業者葉德雲（左起）、蘇太太、賴李迎霞、Andrew賴、蘇先生等聯袂參觀即將拍賣位於中國城附近的假日酒店。（記者封昌明／攝影）
休士頓旅館業者葉德雲（左起）、蘇太太、賴李迎霞、Andrew賴、蘇先生等聯袂參觀即將拍賣位於中國城附近的假日酒店。（記者封昌明／攝影）

休士頓旅館業進入了寒冬？自新冠疫情襲擊以來，中國城周遭一帶的旅館不是歇業了就是在苦撐待變，很多投資專家都預測，最差的情況還沒有到，如果下個月聯邦政府的紓困方案未通過，就會再有一波衝擊，但就算是通過紓困案，明年疫苗上市，民眾打了疫苗以後，紓困方案不可能再無限制印鈔，民眾要面對的將是殘酷的現實。

就在大家一片看壞旅館業的前景下，賴清陽律師的投資團隊仍在最近標下萬豪酒店品牌旅館，位在斯坦福市(Stafford)的旅館，管理團隊預計12月1日正式接手進駐，頼清陽全程掌控法律文件的移轉作業，買賣雙方都安全合法的情況下各自得到滿意的答案。

賴清陽說，在Covid-19疫情期間，休士頓百業蕭條、旅遊業重創，旅館業普遍面臨住房率偏低、租金又下降的困境，現金周轉不靈，甚至遭到銀行查封、法庭拍賣，但若持逆向思考的觀點，此時正好是逢低買進的好時機，只要精準選對標的，可能買到便宜地產的機會，等待未來疫情過後的市場復甦，逢高賣出，高報酬的甜美果實，更將指日可待。

位在8號公路及Westpark路口的假日酒店Holidan Inn，11月19日是進入法拍前的最後一天參觀日，多位本地的旅館業者包括葉德雲、賴李迎霞、Andrew賴、蘇先生等聯袂造訪了該旅館，在業者細心導覽下，逐一參訪了旅館內的各種設施。

假日酒店的業者表示，該館旅為一大型連鎖集團擁有，目前在休士頓地區擁有多家同等級的旅館，此次要標售的旅館靠近中國城有130間房，受到疫情影響，目前住房率約為 40%，一樓有一餐廳及很大的廚房，新的業主未來可以考慮將餐廳重新開業。旅館已有11年歷史，很多地方都需要更新，新的業者一定要預留這筆預算，他祝福所有投標者都能心想事成。

據參與導覽的賴李迎霞表示，據她所知已經有很多加州及紐約的大咖下標單，她按休士頓地產的過去的經驗指出，很多本地人碰到這種情況都出不了手，而國際級的玩家認為這只是小兒科算不上大投資，再加上休士頓過去10年來人口增長數約為120萬人來看，投資德州的房地產只要是精準出手，風險不會太大。

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