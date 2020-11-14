疫期無力醫費 德州健保選擇多

HealthCare.gov的基本醫保直到12月15日之前都可申請。（圖源：HealthCare.gov）

達拉斯晨報報導，在新冠影響下，許多人因為沒有收入所以付不出醫療保險 費用。雖然聯邦政府有為付不起保費者設立的安全網，即俗稱「歐記健保 」（Obamacare）的「可負擔健保法」（Affordable Care Act），可以提供低收入戶基本保障。其骨幹Medicaid雖然在其他各州都普獲歡迎，德州 政壇卻不願擴大Medicaid的適用範圍，因此很多德州人用不到Medicaid。

那麼德州人還有什麼可負擔的醫療保險可以選擇，答案是HealthCare.gov所提供的基本保單。雖然HealthCare.gov的方案乍看不是那麼的好，因為自負額高、承保公司少，但是以2020年的數據來看，88%的保戶都可申請到保費與自付的補助。不過就算如此，德州民眾參加HealthCare.gov方案的比例仍然偏低。

晨報指出，HealthCare.gov為2021年提供的Marketplace保單，直到12月15日之前都可登記，就算已經好幾個月都沒有醫療保險的人也一樣可以。Kaiser Family Foundation調查顯示，2019年符合資格的德州人只有四分之一參加，遠低於全美比例，甚至連佛州的比例都比較高，而合格人數是德州的兩倍。

為什麼德州人不願意加入政府主導的基本醫療保險，原因一部分是政治問題，因為意識形態上對歐記健保反感，另一方面是連德州政府都沒有大力宣導HealthCare.gov與相對應的補助。社運團體Every Texan資深分析師Stacey Pogue就說，意識形態與刻意忽略，都導致了基本醫療保險的參與率偏低。

但是事實上，Marketplace保單的條件越來越好，除了參加的業者越來越多，保費也越來越少。以達拉斯縣來說，2019年時只有三家業者，2021年已經增加到六家，平均保費也在持續減少、選項也更多。其中一張保單的自付額甚至可以由5500元減到2300元，另外還能請領聯邦補助，就算家戶年收10萬元以上也可以申請。