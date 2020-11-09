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FBI：自休士頓中領館獲大量訊息

編譯組／綜合報導
休士頓中領館雖已關閉，但國會議員稱仍從中獲得大量信息。(美聯社)
休士頓中領館雖已關閉，但國會議員稱仍從中獲得大量信息。(美聯社)

位於休士頓蒙特羅斯區（Montrose）的中國駐休士頓總領館何時重啟，美國至今並無時間表。但國會議員表示，中領館人員無法銷毀所有文件檔，美方仍獲得許多訊息。

據休士頓KPRC電視台報導，總領館在40多年運作下，今年7月遭美方強行關閉，聲稱領事館是間諜活動的根源。除聯邦調查局參與調查外，相關單位並成立「中國小組」（China Task Force），負責調查相關事件，由共和黨國會議員麥考爾（Michael McCaul）擔任負責人。

麥考爾說，「我不得不說，我們從總領館獲得的信息量是非凡的。」他說，儘管有影片顯示，總領館工作人員，在領館關閉前，似乎在前院燒文件，但聯邦調查局仍能獲得與正在調查事件相關的訊息。

「我認為未來將出現許多訴訟案，因為他們無法銷毀所有文件檔案與硬碟驅動器」麥考爾說。

據悉，中國小組成員工作任務，是研究應對中國政府潛在的威脅。該小組於9月發佈了第一份報告。

被詢問中國具體目標是什麼？麥考爾直指「休士頓地區」。

他說，休士頓是他們的目標，因太空總署（NASA）、石油和天然氣等產業，與德州醫療中心都在這。

聯邦調查局特工Don Lichay說，「每次我們失去專利，或失去一項技術，這些都被帶回中國」，「我不希望我們的城市和國家受到威脅」。

Lichay並認為，目前面臨最大的威脅之一，是經濟間諜活動，聯調局在醫療中心設辦公室，幫助研究人員保護他們研究成果，且協助調查可能的間諜。「我們知道那裡有很多聯邦經費提供的研究，絕對是針對性的秘密領域。」

他們近期調查的案件，涉及太空總署研究員暨德州農工大學教授程正東（Zhengdong Cheng，譯音），其被控在太空總署進行研究時，與中國政府秘密合作。

Liberty縣居民Robert Erford Jr.也被指控向中國競爭對手，出售油田產品公司的商業機密。他對此已表示認罪，將於明年被判刑。

聯邦調查局局長雷伊(Christopher Wray)在7月一次演講中指出，目前在全國範圍內進行近5000例與聯邦調查局反情報案件中，幾乎一半與中國有關。

然而，中美關係專家Peter李（Peter Li）認為，儘管美國政府關閉休士頓總領館，是保護美國利益所必須，但可能對貿易產生影響。「我認為不久的將來，重新開放領事館，才符合兩國利益。」

他說，他了解保護秘密的必要性，「這些人不是間諜，而是進行交流，替兩國整體福利做出貢獻。」

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