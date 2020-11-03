疑身分盜竊 婦女遭冒名投票

休士頓選民Medellin日前去投票所投票，卻被告知已完成投票。（KHOU-11影音截圖）

休士頓 出現「幽靈投票 」？根據休士頓KHOU-11報導，已有幾十年投票經驗的72歲休士頓婦女Angie Medellin 上月29日前往休士頓東區一個社區中心，她放棄自己的郵寄選票，與孫女在該處親自投票，然卻遭選務官員拒絕，「他們很堅定的告訴我，我已經投票了」。

Medelline堅稱自己尚未投票，但選務人員告知她，「她」是在兩周前，10月16日，在近九哩外的Galena公園投票站投過票了。

「這太瘋狂了」Medellin說，她被告知有人使用駕照 冒充她，但她根本沒有駕照，「我也不知道那是什麼地方」。「這是我的選票，我想投票，我有投票權」她說。

Medellin感到沮喪，但她質疑，對方是以什麼身份，得以完全冒充她本人，「我沒有駕照，我也不會開車」。

KHOU 11電視台將Medellin事件告知哈里斯縣選務辦公室，後者對此進行調查。選舉管理人員Isabel Longoria稱，這是「百萬分之一」突發事件，但她承認選舉官員給了Medellin不正確的資訊。

Longoria說，「我們團隊說投票者使用駕照，因那是大多數人都使用」，「坦白說，在我們的系統中，你永遠無法說清，您無法判斷有人使用護照或駕照，或用其他證件。」

Longoria相信所謂「神秘選民」並無提供可掃描的身分證名，因此選舉人員手動輸入該人名字，但她說，選民和選務工作人員，顯然都未能仔細檢查地址。「您必須確認地址，確認簽名頁上的詳細資訊屬於您。」Longoria表示，他們會對工作人員進行再培訓。

而Medellin將於選舉日當天進行臨時投票。相關人員也會將先前錯誤，通知提早投票的選票委員會。

Longoria說，約有250名註冊選民的姓為Medellin，且名字的首字母為A，他們將重新比對正確的投票者。