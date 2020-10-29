反殘疾歧視 社工不可拒絕服務

德州社工不得拒絕對性取向各異者、殘障者提供服務。（德州LGBTQ連線）

在立法者和擁護者的強烈反對之後，州議會27日投票 決定撤銷一項法律變更，該起變更於兩周前開始，該變更允許社工拒絕服務「性取向各異者」(LGBTQ)或有殘疾的客戶。德州 行為健康執行委員會當天投票一致同意，將對LGBTQ和殘疾客戶的保護恢復到變更之前。

由州長艾伯特（Greg Abbott）任命的Gloria Canseco負責領導行為健康委員會，他對先前的規則變更「被視為對LGBTQ+社區或殘疾人懷有敵意」表示遺憾。她表示「我們將盡一切可能禁止以任何理由歧視 任何人」。

艾伯特辦公室在本月初，建議委員會從行為準則中刪除三類，該準則規定了社會工作者何時可以拒絕為某人服務。州長辦公室則建議，刪除「禁止社會工作者基於殘疾，性取向或性別認同而拒絕客戶」的條文。艾伯特辦公室稱，這是因為該守則的非歧視性保護超出了州法律規定的保護範圍。但州長的建議，引發LGBTQ的倡導者和殘疾人倡導者批評。

行為健康委員會的社工Tim Brown就抱怨表示，在理事會於10月12日進行較早的投票之後，他一直備受批評。他說，理事會之所以這樣投票，並不是希望允許存在歧視，而是因為卡在「眾所周知的艱難的地方」之間。他強調「我們反對任何形式的歧視」。