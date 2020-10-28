染疫亡州民 1/4自安養院

因為疫情，許多鎮安養中心長者無法像過去歡度節日。（德州AARP網頁）

德州 感染新冠病毒身亡的州民中，大約有四分之一是安養院的住戶，疫情持久不消退讓許多住戶覺得人生乏味，每年與孫輩同樂的萬聖節 ，今年也難以享受了。

根據德州衛生局發布的數據，截至一個星期前因新冠病毒去世的安養院與復健中心的住戶，已經累積到4300人，這些人原本就盡量躲避外人，竟然還有這麼多人去世，顯見病毒對老年人與正在設法從疾病中康復的人有多大的殺傷力。

但是長久無法與親人接觸給老人與復健患者帶來心理問題，美國 退休人士協會AARP德州分會副主任阿曼達福瑞德里克森(Amanda Fredriksen)指出，德州安老院住戶的染病率和死亡率高於全國平均值，德州安養院的員工的染病率也高於全國平均值，但值得嘉獎的是個人防護裝備PPE(personal protection equipment)的庫存量比許多其他州要多，因此可以藉善用PPE來避免染疫。

本周六就是萬聖節，往年這是住戶望穿秋水等待的佳節，兒女會帶著孫兒女來探訪老人，許多孩子聚集在同樂室，一片歡聲笑語，看著孫輩裝扮成各種可愛的、可怕的角色來跟住戶討糖，心裡的快慰無與倫比。但是為了長者的安全，今年大多數安養院不讓外人探訪，但是比較貼心的安養院經理會安排住戶自己娛樂的節目，聊解百般寂寞的心情。

州衛生局的副總監察員(Deputy State Ombudsman)愛樂克莎蕭曼(Alexa Schoeman)指出，在目前的情況中住戶仍然有相當的權利，如果住戶不會使用現代通訊工具，住戶的兒女或監護人可以和安養院的通訊室聯繫，安排時間規律地和老人通電話，或是在手機或電腦上觀看家人的視頻和照片，這樣對住戶和他們的子女都有益處，特別是會給住戶帶來許多樂趣，而且這是安養院應該提供的服務。