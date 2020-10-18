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中國城「單車騎警」出巡 強化治安

記者封昌明／休士頓報導
AD LED & SIGN廣告公司負責人Amanda熱心公益，她希望藉由這次事件能散發一些正能量。（記者封昌明／攝影）
AD LED & SIGN廣告公司負責人Amanda熱心公益，她希望藉由這次事件能散發一些正能量。（記者封昌明／攝影）

就在上個月位在9507 Town Park Dr.的AD LED & SIGN廣告公司發生一個禮拜內被砸破兩次玻璃事件後，西南管理區主席李雄隨即召開治安會議，邀請該公司負責人Amanda直接面對轄區警員敘述歹徒犯案經過，獲得警方高度重視，隨即派出單車騎警不定時巡羅中國城，希望能提高見警率。

Amada對西南管理區的工作團隊表示感謝，她說，案發後她已安裝了攝影機，她的公司內部並沒有什麼貴重物品，雖然損失不大，但真的不堪其擾，而她所發起手縫布口罩公益活動仍照常推動，她希望藉由這次的事件，讓更多的正能量散發出去，讓中國城的治安及經濟早日恢復正常。

西南管理區主席李雄表示，Amanda在亞裔商會中表現突出，又熱心公益，門窗被砸後她立即報案，又勇於在治安會報中現身和警方溝通，讓警方充分了解事情經過，引起警方重視，進而做出「單車騎警」出巡的命令，讓中國城治安得到多一層保護。

休士頓警察華裔副警長冼就斌（Ban Tien)在李雄的推荐下上任後，由於他的華裔背景，而且又是由中國城轄內的警分局主官任內榮升，對於中國城治安的嫻熟程度較他人高出許多，也與社區內的僑領有相當多的互動，未來絕對可以為社區治安做出積極的貢獻。

對於「單車騎警」出巡，李雄呼籲所有店家，當他們經過在你店門口時，請邀請他入內喝杯茶，或是吃個午餐，表示歡迎之意，其實語言絕對不是問題，重點還在於警民的互動，彼此多一點了解，對於治安絕對有幫助。

李雄積爭取來的「單車騎警」出巡，會不定時在中國城一帶巡邏，他呼籲民眾展現熱情歡迎...
李雄積爭取來的「單車騎警」出巡，會不定時在中國城一帶巡邏，他呼籲民眾展現熱情歡迎。 （西南管理區主席李雄提供）

中國 華裔 警察

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