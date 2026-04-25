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全國首購族最佳房市 亞城位居第4 租屋族僅約22%收入用於住房支出

特派員黃惠玲／綜合報導
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亞特蘭大在一項新公布的首購族最佳房市排行榜中名列前茅。(美聯社 )
亞特蘭大在一項新公布的首購族最佳房市排行榜中名列前茅。(美聯社 )

房地產平台Zillow日前公布2026年美國首購族最佳房市排名，在針對全美50大都會區分析後，亞特蘭大名列第四，成為今年最受關注的購屋友善城市之一。

根據報告，亞特蘭大能進入前五名，主要受惠於租金相對可負擔、住房供給充足，以及整體購屋競爭壓力較低，使首購族更容易累積頭期款並進入市場。研究指出，該市租屋族平均僅將約22%收入用於住房支出，顯著優於多數大城市。

Zillow此次排名依據四大指標，包括租金可負擔性、房價可負擔性、住房供給(庫存量)以及買家競爭程度。整體目標是評估哪些市場能讓首次購屋者以較低壓力進入房市。

在排名方面，位居亞特蘭大之前的城市依序為：第一名匹茲堡(Pittsburgh)、第二名水牛城(Buffalo)、第三名辛辛那提(Cincinnati)，亞特蘭大則排名第四。

報告指出，亞特蘭大的房市優勢來自多重因素，包括就業市場持續成長、住房供給充足，以及約45%的房源落在中等收入家庭可負擔範圍內。此外，當地購屋族群以29至43歲為主，占比約37.4%，正好落在首購黃金年齡帶。

目前亞特蘭大平均房價約為38萬元，且近期價格年減約4%，進一步提高買方議價空間。Zillow分析指出，這種「價格可負擔＋供給充足＋競爭較低」的組合，使亞特蘭大在2026年成為首購族較現實且可行的入市選擇。

整體而言，該報告顯示，在全美房價與利率壓力仍高的環境下，部分南部與中西部城市因生活成本較低，正逐漸成為年輕購屋族的新選擇。

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