我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以猛轟近一個月仍難除盡 伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

劉曉慶爆爭產家醜 才剛被外甥造謠過世「姊妹撕破臉」

亞城中華文化學校 感謝石頭山活動志工

【亞特蘭大訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
當天出席的嘉賓們，包括駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩(右武)、亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮(右二)、亞特蘭大中華文化學校校長林香蘭(左四)等。(學校提供)
當天出席的嘉賓們，包括駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩(右武)、亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮(右二)、亞特蘭大中華文化學校校長林香蘭(左四)等。(學校提供)

亞特蘭大中華文化學校(CCS)日前於Buford市Kings Sushi舉辦「農曆新年志工感恩慶祝活動」，向長期支持學校的志工、表演團隊及贊助單位表達謝意。

活動由副校長夏忠菁主持並介紹貴賓揭開序幕。出席者包括駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩、亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮、董事長邱婷蘭及多位董事與社區代表等。

亞特蘭大中華文化學校日前舉辦「農曆新年志工感恩慶祝活動」，感謝在石頭山公園活動中...
亞特蘭大中華文化學校日前舉辦「農曆新年志工感恩慶祝活動」，感謝在石頭山公園活動中付出的志工們。(學校提供)

林主恩、邱婷蘭、林香蘭及Stone Mountain Park代表Stan Morrell先後致詞，肯定學校在文化教育與社區服務上的貢獻。現場亦為邱婷蘭慶生，氣氛溫馨熱絡。

林香蘭(右二)致贈由亞特蘭大美術學會會長張海淞執筆潑墨，創作氣勢磅礴的墨畫作品「...
林香蘭(右二)致贈由亞特蘭大美術學會會長張海淞執筆潑墨，創作氣勢磅礴的墨畫作品「一馬當先」予石頭山公園，由Stan Morrell(右三)代表接受。(學校提供)

活動亮點之一為林香蘭邀請亞特蘭大美術學會會長張海淞現場揮毫創作墨畫「一馬當先」，並致贈石頭山公園，由Stan Morrell代表接受，象徵合作順利、再創佳績。

本次石頭山農曆新年活動由林香蘭、夏忠菁及家長會副會長李霞帶領團隊籌辦，整合師生與家長力量，呈現多元文化節目。內容涵蓋K-POP舞蹈、書法體驗、手工藝、夜市攤位、故事分享、遊戲活動、扯鈴表演、舞龍舞獅、國樂演出及花轎展示等，並設有拍照與文化展示區，另邀請Laotian American Society進行划龍舟展示，展現跨文化交流。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩致詞。(學校提供)
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩致詞。(學校提供)

現場亦為學校董事邱婷蘭(白衣者)慶祝生日。(學校提供)
現場亦為學校董事邱婷蘭(白衣者)慶祝生日。(學校提供)

在感謝環節中，校方特別向志工致敬，肯定其在教學支援與活動推動上的付出，同時感謝各表演團隊為活動增添光彩，豐富社區文化生活。

此外，學校亦表揚多個贊助單位，包括僑務委員會、The Awesome Team Foundation、HealthRock Chiropractic & Sports Medicine及Kings Sushi，感謝其對活動的支持，使文化推廣順利進行。

校方表示，志工是學校最重要的資產，未來將持續凝聚社區力量，深化文化教育，讓中華文化在亞特蘭大持續傳承發展。

上一則

華府櫻花提前盛開 潮汐湖迎花海

下一則

波士頓龍蝦卷飆漲近50元 餐廳憂心客源苦撐

延伸閱讀

正體漢字文化節 品客家小吃、玩漢字遊戲 「學習中文簡單有趣」

正體漢字文化節 品客家小吃、玩漢字遊戲 「學習中文簡單有趣」
亞城台鄉會放映電影「大濛」 近150人觀影

亞城台鄉會放映電影「大濛」 近150人觀影
聖蓋博燈會 有人氣有看點

聖蓋博燈會 有人氣有看點
聖蓋博市燈會╱PUSD舞龍舞獅團 傳統文化現代演藝

聖蓋博市燈會╱PUSD舞龍舞獅團 傳統文化現代演藝

熱門新聞

波士頓龍蝦捲價格攀升。(特派員黃惠玲／攝影)

一份波士頓龍蝦卷賣價近50元 餐廳苦撐 顧客退卻

2026-03-26 10:24
最新數據顯示，保母時薪持續攀升。(pexels)

保母時薪逼近30元 養孩成本攀升 家長荷包吃不消

2026-03-25 09:36
伊州一名婦女日前幸運中得獎金高達5億多的兆彩頭獎。(伊州樂透局)

手抖不敢信 伊州婦線上買兆彩中頭獎5.36億

2026-03-20 09:10
18歲的羅耀拉大學新生高爾曼(Sheridan Gorman)遭無證客槍殺。(gofundme)

芝女大生湖邊散步突遭無證客槍殺 犯案前曾兩度被釋

2026-03-23 09:12
聯航「放鬆專用排」提供被套、枕頭。(UA官方X)

兼顧票價與舒適 聯航首創「放鬆專用排」明年啟用

2026-03-25 10:47
麻州是全美少數對無健保民眾開罰的州之一。(麻州健保官網)

這些州無健保仍開罰 最高達每月4908元…棄保未必划算

2026-03-23 14:29

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國