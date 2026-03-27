亞城中華文化學校 感謝石頭山活動志工

當天出席的嘉賓們，包括駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩(右武)、亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮(右二)、亞特蘭大中華文化學校校長林香蘭(左四)等。(學校提供)

亞特蘭大中華文化學校(CCS)日前於Buford市Kings Sushi舉辦「農曆新年志工感恩慶祝活動」，向長期支持學校的志工、表演團隊及贊助單位表達謝意。

活動由副校長夏忠菁主持並介紹貴賓揭開序幕。出席者包括駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩、亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮、董事長邱婷蘭及多位董事與社區代表等。

亞特蘭大中華文化學校日前舉辦「農曆新年志工感恩慶祝活動」，感謝在石頭山公園活動中付出的志工們。(學校提供)

林主恩、邱婷蘭、林香蘭及Stone Mountain Park代表Stan Morrell先後致詞，肯定學校在文化教育與社區服務上的貢獻。現場亦為邱婷蘭慶生，氣氛溫馨熱絡。

林香蘭(右二)致贈由亞特蘭大美術學會會長張海淞執筆潑墨，創作氣勢磅礴的墨畫作品「一馬當先」予石頭山公園，由Stan Morrell(右三)代表接受。(學校提供)

活動亮點之一為林香蘭邀請亞特蘭大美術學會會長張海淞現場揮毫創作墨畫「一馬當先」，並致贈石頭山公園，由Stan Morrell代表接受，象徵合作順利、再創佳績。

本次石頭山農曆新年活動由林香蘭、夏忠菁及家長會副會長李霞帶領團隊籌辦，整合師生與家長力量，呈現多元文化節目。內容涵蓋K-POP舞蹈、書法體驗、手工藝、夜市攤位、故事分享、遊戲活動、扯鈴表演、舞龍舞獅、國樂演出及花轎展示等，並設有拍照與文化展示區，另邀請Laotian American Society進行划龍舟展示，展現跨文化交流。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩致詞。(學校提供)

現場亦為學校董事邱婷蘭(白衣者)慶祝生日。(學校提供)

在感謝環節中，校方特別向志工致敬，肯定其在教學支援與活動推動上的付出，同時感謝各表演團隊為活動增添光彩，豐富社區文化生活。

此外，學校亦表揚多個贊助單位，包括僑務委員會、The Awesome Team Foundation、HealthRock Chiropractic & Sports Medicine及Kings Sushi，感謝其對活動的支持，使文化推廣順利進行。

校方表示，志工是學校最重要的資產，未來將持續凝聚社區力量，深化文化教育，讓中華文化在亞特蘭大持續傳承發展。