我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

北卡講座 聚焦AI運用或波及弱勢族群

記者王明心／北卡報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國會議員劉雲平(左至右)與Valerie Foushee、北卡州議員劉廣亞與Jay Chaudhuri主持講座。(記者王明心/攝影)
國會議員劉雲平(左至右)與Valerie Foushee、北卡州議員劉廣亞與Jay Chaudhuri主持講座。(記者王明心/攝影)

北卡青年影響力(NC Youth Impact)、三角人工智慧協會(RTAI)、旅美科協北卡分會(CAST-NC)、Apex Learn教育平臺的主要幹部合作支援的「爐邊對話」公益講座，日前在三角科學園區舉辦，聚焦人工智慧(AI)、移民、教育、領導力等議題的活動，吸引許多民眾和青少年參加。

加州國會眾議員劉雲平(Ted Lieu)、北卡國會眾議員福希(Valerie Foushee)、北卡州議員喬杜里(Jay Chaudhuri)，以及北卡首位華人州議員劉廣亞受邀主持座談。

旅美科協會長及RTAI副會長郭躍龍表示，福希曾報告2025年有5.4萬個工作崗位流失，其中與AI相關的裁減，對弱勢族群影響很大。

福希對此表示，的確許多人擔心因AI發展而失業，現在還在分析尋求解決方案中，希望AI是製造機會，不是讓不平等差距更加明顯。

劉雲平說，ChatGPT問世三年就造成許多衝擊，許多文書工作可能會被取代，但也拉近人類與科技的距離，只要會應用，即可增進生活便利。福希則提到，在AI技術日益進步下，隱私應格外受到保護，誠實品行也更加重要。

對於埃佩克斯(Apex)即將興建數據中心，劉雲平和福希都表示該計畫歸地方管轄，地方政府應小心規畫。福希以她所在的橙郡(Orange County)應付水源問題為例，稱每種建設都有利有弊，地方利益將是關鍵考量。

四位官員對川普政府強硬移民執法行動均不認同，指憲法賦予人權，法律保障人民安全，不能反其道而行。福希提議探員戴名牌、脫面罩，為自己的行動負責。民代並鼓勵青少年多多參與公共服務。

講座後推出了青少年領導力工作坊，由11年級學生趙芝煊(Sunny Zhao)和徐一葛(Jake Xu)主持，就人工智慧在教育上的應用、青少年安全與人工智慧防護措施、假資訊、人工智慧與未來工作等議題講述論點，並在郭躍龍、RTAI會長曹國梁、北卡州大教授劉敬圃的引導下答辯。

部分參加者與嘉賓。(記者王明心/攝影)
部分參加者與嘉賓。(記者王明心/攝影)
北卡「爐邊對話」公益講座，吸引許多民眾和青少年參加。(記者王明心/攝影)
北卡「爐邊對話」公益講座，吸引許多民眾和青少年參加。(記者王明心/攝影)

世報陪您半世紀

AI 北卡 人工智慧

上一則

波士頓房市熱絡 1月平均36天售出 44％2周內找到買家

下一則

夏威夷免費公立學前班 3月2日起開放申請

延伸閱讀

紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪

紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪
AI納入教學 盼強化學生寫作、批判能力

AI納入教學 盼強化學生寫作、批判能力
北卡華人聯合會迎春宴 逾500嘉賓共襄盛舉

北卡華人聯合會迎春宴 逾500嘉賓共襄盛舉
北卡華人大聯盟首屆「村晚」熱鬧登場

北卡華人大聯盟首屆「村晚」熱鬧登場

熱門新聞

費城街道清潔局表示，掃雪團隊已經開始清除積雪，如有緊急狀況可撥打(215)685-6300按1求助。(費城市府街道清潔局臉書)

強風大雪橫掃 新州、賓州、馬州進入緊急狀態

2026-02-23 09:28
麻州波士頓遭遇冬季暴風雪襲擊，由於洛根國際機的大多數航班已被取消，達美航空(Delta)航廈旅客寥寥無幾。(路透)

波士頓積雪將破2呎 麻州州長啟動國民兵應變暴雪災情

2026-02-23 12:25
包括華人在內的新州亞裔家庭，年收中位收入高居各族裔之冠，圖為新州華人在美國夢購物中心進行文化演出。（本報檔案照片）

中位年收入15萬 新澤西州亞裔家庭稱霸各族裔

2026-02-23 17:39

賓州10萬人退出歐記健保 50-60歲占多數

2026-02-23 16:21
副總統范斯25日宣布，由於民主黨執政的明尼蘇達州打擊詐欺不力，即日起暫停撥付近2.6億元的聯邦醫療補助經費。(歐新社)

范斯銜川普令首波反詐行動 暫停明州2.6億白卡經費

2026-02-26 21:37
位於密西根湖畔的湖濱大樓為芝市地標之一，其70樓頂層的高檔餐廳一度深受消費者歡迎。(google map)

2500萬貸款違約 芝華裔物業主11處房產陷法拍危機

2026-02-26 10:09

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦