北卡講座 聚焦AI運用或波及弱勢族群

國會議員劉雲平(左至右)與Valerie Foushee、北卡州議員劉廣亞與Jay Chaudhuri主持講座。(記者王明心/攝影)

由北卡 青年影響力(NC Youth Impact)、三角人工智慧 協會(RTAI )、旅美科協北卡分會(CAST-NC)、Apex Learn教育平臺的主要幹部合作支援的「爐邊對話」公益講座，日前在三角科學園區舉辦，聚焦人工智慧(AI)、移民、教育、領導力等議題的活動，吸引許多民眾和青少年參加。

加州國會眾議員劉雲平(Ted Lieu)、北卡國會眾議員福希(Valerie Foushee)、北卡州議員喬杜里(Jay Chaudhuri)，以及北卡首位華人州議員劉廣亞受邀主持座談。

旅美科協會長及RTAI副會長郭躍龍表示，福希曾報告2025年有5.4萬個工作崗位流失，其中與AI相關的裁減，對弱勢族群影響很大。

福希對此表示，的確許多人擔心因AI發展而失業，現在還在分析尋求解決方案中，希望AI是製造機會，不是讓不平等差距更加明顯。

劉雲平說，ChatGPT問世三年就造成許多衝擊，許多文書工作可能會被取代，但也拉近人類與科技的距離，只要會應用，即可增進生活便利。福希則提到，在AI技術日益進步下，隱私應格外受到保護，誠實品行也更加重要。

對於埃佩克斯(Apex)即將興建數據中心，劉雲平和福希都表示該計畫歸地方管轄，地方政府應小心規畫。福希以她所在的橙郡(Orange County)應付水源問題為例，稱每種建設都有利有弊，地方利益將是關鍵考量。

四位官員對川普政府強硬移民執法行動均不認同，指憲法賦予人權，法律保障人民安全，不能反其道而行。福希提議探員戴名牌、脫面罩，為自己的行動負責。民代並鼓勵青少年多多參與公共服務。

講座後推出了青少年領導力工作坊，由11年級學生趙芝煊(Sunny Zhao)和徐一葛(Jake Xu)主持，就人工智慧在教育上的應用、青少年安全與人工智慧防護措施、假資訊、人工智慧與未來工作等議題講述論點，並在郭躍龍、RTAI會長曹國梁、北卡州大教授劉敬圃的引導下答辯。