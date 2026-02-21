喜萬年推出賀年吉祥盆菜寓意盆滿缽滿 闔家團圓 滿堂吉慶 迎新春 世報讀者享優惠

喜萬年推出吉慶滿堂的盆菜，為華人家庭增添團圓喜慶的節日滋味。

為迎接馬年農曆新年，亞特蘭大 老字號粵菜名店喜萬年海鮮大酒樓(Happy Valley Dim Sum & Asian Cuisine)應景推出「賀年吉祥盆菜」，於新春期間限時供應，為華人家庭增添團圓喜慶的節日滋味。

盆菜是廣東深圳及香港 新界一帶的傳統飲食習俗，據傳源於南宋末年，至今已有數百年歷史。傳統盆菜以木盆或金屬盆盛載，多於新居入夥、祠堂開光、新年點燈等重要節慶中全家圍坐共享，象徵團結、合家團圓與興旺富足。2017 年，盆菜更被列入首批香港非物質文化遺產代表作名錄。

根據《米其林指南》（Michelin Guide）介紹，盆菜已成為農曆新年不可或缺的菜式，寓意「滿堂吉慶、豐衣足食」，盆中食材亦各具吉祥象徵。

客家文化尤重「意頭」，盆菜層層堆疊、滿盆上桌，寓意「盆滿缽滿」，闔家團圓，滿堂吉慶。如蘿蔔象徵好彩頭、枝竹代表知足常樂、魚丸寓意年年有餘，透過一道菜傳遞對來年的祝福。

喜萬年表示，今年賀年盆菜在傳統基礎上升級，特別加入鮑魚片等多款精選食材，強調層次感與醬香風味。盆菜以一層層鋪墊呈現，食用時由上而下，味道愈加濃郁；所有醬汁皆由師傅自行調製，浸煮時間長，各家各法，展現粵菜老店的獨特風味。

本次賀年盆菜內容豐富，食材包括鮑魚片、蠔豉、蝦、魚丸、魷魚、燒鴨、冬菇、鴨翼、鴨腳、白切雞、豬腳、枝竹、蓮藕、蘿蔔及紹菜等，份量十足，適合一家大小共享，亦可搭配白飯或其他菜式一同享用。

賀年盆菜供應期間為 2 月 14 日至 3 月 3 日，原價每盆 168 美元，《世界日報》讀者優惠價 158 美元，不可與其他優惠併用。數量有限，建議提前預訂。

喜萬年自1997年創立於喬治亞州 ，傳承百年廣東粵菜與點心手藝，現址位於 Oakbrook Square 購物中心，地址為 5495 C1 Jimmy Carter Blvd., Norcross, GA 30093，電話 678-218-0888，週三公休。更多資訊可上網查詢：https://www.happyvalley-ga.com，或造訪臉書粉專 Happy Valley Dim Sum，並提供外帶與外送服務。