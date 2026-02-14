亞特蘭大春節園遊會熱鬧登場廣邀大眾共慶丙午馬年新春

醒獅與舞龍表演是亞特蘭大春節園遊會的最大亮點。

一年一度、深受僑界與主流社區歡迎的亞特蘭大春節 園遊會(Atlanta Lunar New Year Festival 2026)即將盛大舉行！活動將於2026年2月21日(週六)至22日(週日)，在亞特蘭大僑教中心熱鬧登場，誠摯邀請民眾攜家帶眷，一同迎接充滿活力與祝福的丙午馬年新春。

同一時間相鄰的亞特蘭大中國城也一起舉辦熱鬧的園遊會慶祝活動，中國城商家們也為此盛大活動做好準備。其中，惠清美容院依往例從2月20日(週五)起至22日派發紅包，希望大家都有好彩頭。

今年的春節園遊會以「共慶馬年・文化齊聚」為主題，融合台灣及多元亞洲文化特色，打造一整天豐富多彩的節慶體驗。現場不僅有熱鬧非凡的傳統表演，更集結美食、市集與親子 活動，讓不同族裔、不同世代的民眾都能在歡樂中感受農曆新年的魅力。

活動精彩亮點包括：醒獅與舞龍表演，鑼鼓喧天、年味十足；傳統音樂與民族舞蹈演出，展現亞洲文化之美；道地亞洲美食攤位，品嚐新春好滋味；手作藝術與文創市集；親子同樂的兒童活動專區；僑社團體與工商展位，促進社區交流。

亞特蘭大春節園遊會不僅是一場節慶活動，更是一個凝聚社區、分享文化、傳遞祝福的重要平台。主辦單位誠摯邀請大亞特蘭大地區民眾把握機會，與親友一同走進園遊會現場，在歡樂與祝福中迎接嶄新的一年。

亞特蘭大春節園遊會主辦單位表示，凡於2月15日前購票，即可享有早鳥優惠價的一日入場券(Early Bird Rate)，數量有限，售完為止。購票連結：https://reurl.cc/lam59A。

地址：5377 New Peachtree Road, Chamblee, GA，電郵：[email protected]。