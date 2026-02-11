不顧反對 喬治亞州小鎮ICE中心最快4月啟用

我的頻道

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
儘管喬治亞州Social Circle小鎮的居民及官員反對，但於該地擬建中的美國移民及海關執法局(ICE) 拘留中心最快可能在4月投入使用。圖為該鎮市政廳。(Social Circle政府網站)
儘管喬治亞州Social Circle小鎮的居民及官員反對，但於該地擬建中的美國移民及海關執法局(ICE) 拘留中心最快可能在4月投入使用。圖為該鎮市政廳。(Social Circle政府網站)

儘管地方官員與居民強烈反對，聯邦移民及海關執法局(ICE)仍計畫在喬治亞州小鎮Social Circle購入一處占地約120萬平方呎的倉庫，改建為大型移民拘留中心，最快可能於4月啟用。該設施最多可容納5000至1萬個移民，規模恐使僅有數千人口的小鎮瞬間倍增，引發社區高度憂慮。

「華盛頓郵報」去年12月曾披露ICE的招標草案，計畫在全美多地尋找可容納大量被拘留者的倉庫，Social Circle 正是七個潛在地點之一。當地官員證實，相關PNK物業目前正由第三方託管，等待ICE完成收購。

Social Circle鎮長基納(David Keener)在社交媒體上表示，已就該計畫與喬州聯邦眾議員柯林斯(Mike Collins)及其工作人員進行了通話。 基納表示，他們對在此地開設拘留中心的計畫毫不知情。

 「該地塊最初被考慮作為替代地點；然而，某些營運指標最終符合要求，因此該地產被確定為首選，」他在聲明中寫道。 基納表示，他們還被告知，ICE已對市政公用設施進行了工程評估，而該鎮從未參與其中。當地亦沒有足夠的水務和污水處理基礎設施來應對大量湧入的人口，此外，國土安全部的經濟影響報告尚未完成。

居民亦表達強烈反彈，有人直言該計畫讓社區陷入不安，甚至考慮搬離，「這會把我們的家園變成監獄城」。該倉庫距離一所小學與教堂僅約0.1英里，也引發安全與社區影響疑慮。

雖然喬州聯邦眾議員麥克・柯林斯支持聯邦移民執法，但他也公開指出 Social Circle 的基礎設施不足以支撐此類設施，並要求 ICE 提供書面說明。除 Social Circle 外，ICE 草案還點名喬州傑斐遜及其他多州城市為潛在地點。

除了Social Circle之外，ICE草案還提到了喬州傑斐遜(Jefferson)為另一個可能地點，其他地點則位於維吉尼亞州、路易斯安納州、德克薩斯州、亞利桑納州和密蘇里州。

