我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

亞城市長狄更斯：當地世足賽不邀請ICE

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

儘管目前尚不清楚移民官員是否會出席將在全美各地舉行的2026年國際足總世界盃比賽(FIFA World Cup 2026)，但亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens)已明確表示，不會邀請他們。

在3日舉行的關於世界盃前針對小型企業資源的記者會上，狄更斯在回答有關移民官員的問題時，稱聯邦政府行動的不確定性「令人不安」。

狄更斯表示，「我無法預測聯邦政府會在美國11個世界盃比賽場地採取什麼行動，」他還補充說，市府將告知公眾需要注意的事項，包括「如何維護自身的尊嚴和權利」。

亞特蘭大的賓士體育場(Mercedes-Benz Stadium)將承辦八場比賽，其中包括一場半決賽。根據市府官員估計，世界盃期間(6月11日至7月19日)，將有超過30萬人湧入亞特蘭大。

白宮已成立2026年國際足總世界盃特別工作小組，負責監督世界盃的籌備工作。白宮在發給BBC的聲明中表示，本屆世界盃將是「史上規模最大、最安全、最熱情好客的體育盛事」。

白宮聲明還提到：「在川普總統的領導下，我們的團隊正與國際足總、國際合作夥伴、美國聯邦機構、州政府和主辦城市緊密合作，力求打造一場充分展現美國熱情好客、安全至上和追求卓越的盛會。」

世界盃 白宮 亞特蘭大

上一則

川普白宮州長會議 2州長未獲邀引質疑

下一則

費城亞裔運動選手 代表美國參加冬奧

延伸閱讀

亞特蘭大辦公樓空置率仍高 租賃略回溫

亞特蘭大辦公樓空置率仍高 租賃略回溫
強力移民掃蕩衝擊德州南部房地產行業 房屋興建延宕數月

強力移民掃蕩衝擊德州南部房地產行業 房屋興建延宕數月
川普白宮州長會議 2州長未獲邀請引發質疑

川普白宮州長會議 2州長未獲邀請引發質疑
明州警方出手 聯邦大樓外反ICE示威 至少50人被捕

明州警方出手 聯邦大樓外反ICE示威 至少50人被捕

熱門新聞

北亞利桑納大學一名18歲學生在迎新活動時疑遭凌虐死亡，三名涉案兄弟會領袖(左至右)埃斯利克、克里奇和卡斯被捕。(科科尼諾郡警局照片)

NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人

2026-02-02 19:34
波士頓市長吳弭。(美聯社)

人人有權來美說法引戰 吳弭言論遭保守派圍剿

2026-02-02 10:13
馬里蘭州州長摩爾。(美聯社)

川普白宮州長會議 2州長未獲邀請引發質疑

2026-02-09 09:14
喬州一處房產掛牌上市。(美聯社)

全美房價下跌14主要都會區 佛州、德州、加州就占12個

2026-02-04 01:15
Thomas S. Wootton高中9日傳出槍擊案。(學校官網截圖)

馬州蒙郡明星高中爆槍擊 一人中槍

2026-02-09 15:11
位於芝市河北區的「大都會資本銀行信託公司」倒閉。(google map)

全美今年首宗 芝大都會銀行倒閉

2026-02-03 01:15

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議