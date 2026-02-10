亞城市長狄更斯：當地世足賽不邀請ICE

儘管目前尚不清楚移民官員是否會出席將在全美各地舉行的2026年國際足總世界盃 比賽(FIFA World Cup 2026)，但亞特蘭大 市長狄更斯(Andre Dickens)已明確表示，不會邀請他們。

在3日舉行的關於世界盃前針對小型企業資源的記者會上，狄更斯在回答有關移民官員的問題時，稱聯邦政府行動的不確定性「令人不安」。

狄更斯表示，「我無法預測聯邦政府會在美國11個世界盃比賽場地採取什麼行動，」他還補充說，市府將告知公眾需要注意的事項，包括「如何維護自身的尊嚴和權利」。

亞特蘭大的賓士體育場(Mercedes-Benz Stadium)將承辦八場比賽，其中包括一場半決賽。根據市府官員估計，世界盃期間(6月11日至7月19日)，將有超過30萬人湧入亞特蘭大。

白宮 已成立2026年國際足總世界盃特別工作小組，負責監督世界盃的籌備工作。白宮在發給BBC的聲明中表示，本屆世界盃將是「史上規模最大、最安全、最熱情好客的體育盛事」。

白宮聲明還提到：「在川普總統的領導下，我們的團隊正與國際足總、國際合作夥伴、美國聯邦機構、州政府和主辦城市緊密合作，力求打造一場充分展現美國熱情好客、安全至上和追求卓越的盛會。」