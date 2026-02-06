喬治亞州甘斯維爾台商會餐敘

我的頻道

【亞特蘭大訊】
甘斯維爾台灣商會日前設宴歡迎並感謝北美洲台灣商會聯合總會第39屆總會長候選人名譽監事長溫再興會計師、監事長候選人史孟珠律師、第37屆北美總會名譽總會長陳世修僑務委員蒞臨造訪。(商會提供)
喬治亞州甘斯維爾台灣商會日前在Stoney River Steakhouse設宴歡迎並感謝北美洲台灣商會聯合總會第39屆總會長候選人名譽監事長溫再興會計師、監事長候選人史孟珠律師、第37屆北美總會名譽總會長陳世修僑務委員到訪。

活動由會長劉紹鵬主持，多位僑務諮詢委員、嘉賓近30人與會。

當天有近30人與會。(商會提供)
溫再興在活動中分享過去數十多年為西雅圖地區知名會計師事務所卓越管理、商會成功經驗，以及未來當選後，擬創建更廣泛人脈商機交流專案，增進經濟發展實質效益。

史孟珠則以國際法律事務所成功執業經驗，協助管理北美總會台商愛心捐款，全方位提升台灣國際能見度。

旅居達拉斯陳世修表示，由於德州低稅、能源穩定及產業群聚優勢，已有超過14間台灣在美企業前進德州，包括：環球晶、緯創、鴻海、台達電、光寶、勤誠、川湖等，多集中於達拉斯與休士頓周邊；此外，85度C與八方雲集等生活品牌也在德州設置據點，估計目前每月有3000至4000人口移居德州。

甘斯維爾台商會會長劉紹鵬(右二)致贈溫再興會計師(左二)、史孟珠律師(左一)、名...
劉紹鵬在晚會中致贈三位貴賓禮物，與會者祝福溫再興、史孟珠分別高票當選第39屆北美洲台灣商會聯合總會總會長與監事長。

德州 喬治亞州 休士頓

悅滿樓賀新春 合菜盆菜家宴外賣統統全場九折

寒冬用電激增 喬治亞州電力公司積極備戰應對

