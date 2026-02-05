ICE喬州大學城設新辦公室 居民抗議

亞城民眾持續抗議ICE。(美聯社)

美國移民 及海關執法局(ICE )近期在喬治亞州大學城(College Park)開設新衛星辦事處，以容納更多行政官員。此做法引發當地居民強烈反對。

ICE發言人Lindsay Williams證實，部分官員已在新辦公室上班，但未透露具體地點或人數。除了新辦事處外，ICE在亞特蘭大 Ted Turner Drive已有辦公室。ICE表示，此舉並非像芝加哥或明尼亞波利斯的聯邦行動，而是川普政府增加移民執法人員的一部分。

大學公園市長布魯姆(Bianca Motley Broom)指出，ICE尚未與市府官員聯繫，並澄清辦公室並不設於喬治亞國際會議中心(Georgia International Convention Center)。但亞特蘭大都會區的學生與活動人士已多次發起「廢除ICE」(Abolish ICE)抗議與罷課行動。1月26日當周，全區超過70所高中學生罷課抗議，1月30日晚抗議者則聚集在百福大道(Buford Highway)沿線。

這波示威活動反映全美範圍內的反ICE浪潮。當地居民對新辦公室表達強烈反對。克來頓郡(Clayton)居民里維拉(Luis Rivera)表示，辦公室設在社區附近令人震驚，擔心家人可能遭遇執法行動。他說：「亞特蘭大人民不會接受ICE出現在社區裡，只要ICE還在，我們就會持續抗議。」

示威者表示，對明尼蘇達州明尼亞波利斯當地ICE抗議者普雷蒂(Alex Pretti)遭槍擊身亡的事件感到很不安。抗議者指出，ICE的擴張與全國性執法行動，加劇了移民社區的不安與恐懼，也激起持續反對聲浪。

ICE的新辦公室和抗議活動凸顯了移民執法政策在地方社區的敏感性。隨著新辦公室啟用，亞特蘭大社區的緊張氣氛仍在升溫，地方居民和學生群體對ICE持續高度警覺，並透過示威、罷課等方式表達立場。