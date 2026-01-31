喬州父槍殺亞裔4親友 3童藏衣櫥逃過死劫

四死槍擊案目前由葛溫內特郡(Gwinnett County)警方偵辦。(葛溫內特郡警局)

喬治亞州亞特蘭大 郊區勞倫斯維爾(Lawrenceville)一處住宅，日前發生震驚社區的亞裔 家庭槍擊 命案。案發當時，一名12歲孩童與另外兩名分別為7歲與10歲的孩子躲在屋內衣櫥中避難，並由12歲孩童撥打911報案求救。警方趕抵現場後，發現屋內四名成人已遭槍擊身亡，包括一名女子與其三名親屬，涉嫌行兇的父親已被警方逮捕。 51歲的嫌疑人維傑·庫馬(Vijay Kumar)。(葛溫內特郡警局)

負責偵辦的葛溫內特郡(Gwinnett County)警方表示，23日凌晨約2時30分左右發生該起槍擊案，疑與家庭內部爭執有關。事發前，51歲的嫌疑人維傑·庫馬(Vijay Kumar)與其43歲妻子米米·多格拉(Meemu Dogra)在亞特蘭大住所發生口角，之後兩人帶著他們的12歲孩子前往位於Brook Ivy Court的另一處親屬住宅。

調查人員初步認為是家庭糾紛相關的暴力事件。

警方抵達現場後，在住宅內發現四名成人倒臥於室內，均已無生命跡象並被證實死於槍傷。死者包括庫馬的妻子多格拉(43歲)及三名親屬：高拉夫·庫馬(Gourav Cumar，33歲)、妮迪·錢德(Nidhi Chander，37歲)與哈里什·錢德(Harish Chander，38歲)，均為該住所的居民。警方表示，這四人均與嫌犯及其妻子有血緣或姻親關係。涉案凶嫌以及死亡親屬均為印度裔

案發當時，分別為7歲、10歲與12歲的三孩童也在屋內。警方表示，槍擊聲響起時，三名孩童迅速躲進衣櫥裡避難。12歲的孩子冷靜撥打了911報案電話。警方抵達時，孩童皆被發現安全無受傷，後續已由家人或親屬接回照顧。

警方在案發地附近短距離處發現並逮捕了嫌疑人庫馬，未發現其抵抗或逃逸跡象。葛溫內特郡警方發言人表示，目前已對庫馬提出多項正式指控，包括四項加重攻擊(Aggravated Assault)罪、四項重罪謀殺(Felony Murder)罪、四項惡性謀殺(Malice Murder)罪，以及一項對兒童第一級虐待(Cruelty to Children in the First Degree)和兩項第三級兒童虐待(Cruelty to Children in the Third Degree)罪。