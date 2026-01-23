喬州長坎普任內最後一次咨文 提議退稅10億元、降州所得稅

我的頻道

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州州長坎普(Brian Kemp)於15日發表了任期內的最後一次年度州情咨文。(美聯社)
喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)日前發表任內最後一次年度州情咨文(State of the State address)，主打減稅與紓困措施，提出總額約10億元的退稅方案，並加快降低州所得稅步伐，同時宣布多項教育、交通與社會支出計畫。

依照提案，喬州將向納稅人發放退稅款，個人申報者可獲250元，夫妻聯合申報者可獲500元；州所得稅率則將下調0.2%。坎普並提議，向州政府雇員(包括教育與執法人員)一次性發放2000元補貼，總額約6.11億元。

坎普今年不再競選連任。他表示，預計卸任時，喬州的緊急基金與戰略儲備金將超過100億元，其中2025財年的收入缺口儲備金約55.8億元。自2021年以來，喬州已透過退稅與減稅措施向居民返還逾97億元。

目前喬州所得稅率為5.19%，並計畫在符合特定收入條件下逐年調降0.1%。坎普呼籲加速減稅進程，爭取在2026年就將稅率降至4.99%，比原計畫提前三年。

在教育方面，坎普提議向喬治亞州大學系統一次性撥款3.25億元，設立「夢想獎學金」(DREAMS Scholarship)，預計於2026至2027學年發放。

此外，坎普也提出撥款18億元，用於在I-75州際公路南北雙向興建快速車道，以緩解交通壅塞；另撥5000萬元協助地方政府與非營利組織處理遊民問題。

民主黨方面，眾議會少數黨領袖休格利(Carolyn Hugley)在會後對一次性退稅方案成效表示質疑。她指出，250元或500元難以實質改善多數家庭的經濟壓力。

休格利也批評，坎普未提及平價醫療法案(ACA)補貼到期的衝擊。她指出，與去年相比，參與ACA的人數已減少約140萬人，加上聯邦削減醫療補助計畫(Medicaid)，恐對喬州家庭帶來進一步影響。

喬州 退稅 喬治亞州

普林斯頓奔馳車行 迎新春佳節提供優惠利率1.40%起

商業地產加稅受阻 吳弭痛批麻州參議會

