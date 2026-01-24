CG Luxury Home Services以專業與誠信重建屋主信心

Carlos父子團隊的兒子，與兒子一樣都取名Carlos的爸爸客氣說兒子是他的老板。

家住喬治亞州 Johns Creek的黃女士，去年一年幾乎為了家中裝修問題傷透腦筋。她原本只是找了一家裝修公司更換二樓的馬桶，沒想到完工後馬桶竟然漏水，導致水患一路從二樓滲漏到一樓。嚴重的積水讓天花板整片坍塌，一樓廚房與客廳瞬間一片狼藉：天花板破裂、廚房櫥櫃與檯面被壓壞，洗碗機、電視等多項家電也因此受損。

更令她氣憤的是，負責施工的公司事後竟然甩手不負責，既不願修復，也不願賠償，只能自認倒楣，與保險 給付一起承擔下昂貴的善後費用。

這樣的裝修噩夢，其實並非個案。對許多屋主而言，裝修最大的風險不是工程本身，而是遇到不負責任的承包商。如何找到一家真正專業、可靠、負責任的裝修公司，成為每個家庭最迫切的需求。

不良裝修經驗 讓屋主步步為營

同樣住在Johns Creek的安主夫婦，也曾遇過裝修的不佳經驗。

三年前，他們委託一家號稱為一條龍服務的裝修公司進行廚房改造。最初報價約一萬多美元，但施工過程中卻不斷被要求追加費用，最後總價暴增到三萬多美元。工程期間他們才發現許多工作並非由該公司親自施工，而是層層外包；公司老板主要只負責收費與加價。

更糟的是，當時因無白紙黑字寫下工程內容，僅口頭陳述，結果原以為更換全新的廚房與浴室櫥櫃，實際上只是拆下重刷油漆；廚房檯面也不是他們想要的；最離譜的是，兩年後他們才發現抽油煙機的排氣口，竟然直接排到屋頂閣樓中，而非打洞通往室外的通風管。若不是偶然上閣樓檢查，恐怕永遠都不會知道自己被如此草率對待。

有了這些教訓後，安主夫婦決定這次翻修一定要慎重挑選團隊。經過多方詢價、比較與實地考察，他們最終選擇了口碑良好、價格透明的——CG Luxury Home Services LLC。

🔨 專業團隊 一站式施工

CG Luxury Home Services LLC由委內瑞拉 裔Carlos García父子共同創立與經營，多年來專注於住宅翻修與整修工程，長期與房地產仲介公司合作，累積大量實務經驗。

公司提供的服務範圍相當全面，包括：廚房與浴室整修，地板更換與翻新，水電工程，屋頂修繕，室內外油漆，牆面設計與隔間，木作與框架工程，乾牆(Drywall)施工，瓷磚鋪設，各類居家維修與改造。

真正做到「從水電到木工、從設計到完工」的全方位服務，避免多重外包帶來的溝通斷層與品質落差。

🏡 全屋翻修工程 高品質完成

此次安主家的工程規模相當完整，幾乎等同於全屋翻新，包括：全屋水管更換，室內包括車庫全面油漆，地板更新，廚房與浴室全面改造，書房與櫥櫃整修，門把五金更換，安裝兩扇時尚Barn Door殼倉門，玄關、洗衣房、儲物間改造，建造日光房(Sunroom)整修，安裝室外籬笆。

整個工程全部由Carlos父子團隊親自完成，總花費不到9萬美元，且全程沒有任意加價或隱藏費用，讓屋主相當安心。因為他們在工程開始前，便清清楚楚地羅列工程項目和收費。

🤝 細心服務 讓屋主倍感安心

裝修期間最讓安主夫婦感動的，是CG Luxury Home Services的貼心服務態度。

一般工程進行時，屋主往往必須自行清空家具與櫥櫃；但在這次工程中，Carlos父子主動協助搬運重物、整理空間，甚至在屋主下班前就已完成所有準備工作，讓他們不必為搬家煩惱。

施工過程中，他們始終保持良好溝通，對每個細節都精益求精。若發現任何問題，立刻拆除重做，從不敷衍了事。即使屋主提出修改要求，也總是耐心處理、專業解釋，展現高度責任感。

Carlos團隊每天收工時，會收拾整理工具、打掃生活空間的雜物。雖不至於一塵不染，但仍可讓安主夫婦在整個工程期間繼續安住家中，不必外宿旅館，大幅減少生活不便與額外開銷。

📈 實績見證 好口碑帶動快速成交

去年在房市低迷的情況下，CG Luxury Home Services協助完成的多個翻修物件，仍能迅速高價售出，充分證明其施工品質與設計美感深受市場肯定。由於受到客戶的信賴，他們在完成安主家的工程後，便要前往華盛頓DC進行整修工作。

透過Instagram平台(@cg.luxuryhs)，民眾也能看到大量「施工前後對比」案例，真實呈現他們的專業水準與細緻工藝。

🌟 用心溝通、精準施工 打造理想居家

CG Luxury Home Services LLC始終堅持三大原則：注重細節(Attention to Detail)，價格透明(Transparent Pricing)，和持續溝通(Constant Communication)。他們深信：裝修不只是工程，更是為家庭打造舒適、安全與美感兼具的生活空間。所以從黃女士的裝修噩夢，到安主夫婦的成功翻修經驗，都再次證明：裝修最重要的，不是價格最低，而是團隊是否專業、是否負責、是否值得信賴。

📞 CG Luxury Home Services LLC聯絡資訊：Carlos García & Carlos Adrián García，掃描QR Code，也可觀賞更多成功案例與施工成果：

CG Luxury Home Services LLC

Owners: Carlos García & Carlos Adrián García

Tel / WhatsApp：470-504-2136

Email：[email protected]

Website：https://www.Cgluxuryhs.com/