我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

亞特蘭大有軌電車 2/3恢復行駛

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在暫停營運好幾個月後，亞特蘭大有軌電車(Atlanta Streetcar)服務將於2月初恢復。(MARTA臉書)
在暫停營運好幾個月後，亞特蘭大有軌電車(Atlanta Streetcar)服務將於2月初恢復。(MARTA臉書)

從2025年9月起暫停營運的亞特蘭大有軌電車(Atlanta Streetcar)，將於2月初恢復行駛。

據亞特蘭大都會區快速交通管理局 (MARTA)日前宣布，該市的紫藍色有軌電車將於2月3日重返市中心環線。

於市中心運行的有軌電車於去年9月暫停。MARTA表示，恢復營運後，亞特蘭大市民將體驗到更清潔、更有效率的電車系統。

據MARTA稱，他們翻新了車站，對電車線路進行了深度清潔，更新了車輛和標識，檢查並維修了連結鍊並修剪了樹木。

維修期間，MARTA派送了一輛外觀與電車相似的接駁車沿線運送乘客，以填補服務空白。

有軌電車單程票價為1元，一日通行票為3元。

11年前，這條亞特蘭大2.7哩長的電車系統開通，這條軌道設有12個站，但工期延誤且預算嚴重超支。該系統因交通擁堵、在一些重大活動期間停駛以及客流量慘淡而飽受詬病，但它仍然是提供了搭乘公交的乘客和市中心遊客的重要服務。

去年，耗資2.3億元、旨在將電車系統延伸至龐塞城市市場(Ponce City Market)的計劃被亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens)的政府否決。

取而代之，市府表示，目前的重點是與MARTA合作，在克羅格街市場(Krog Street Market)附近的舊四區(Old Fourth Ward)以及環城步道(Beltline)南側沿線開通有軌電車服務。目前尚未確定具體時間表，相關項目的資金來源也尚未確定。

亞特蘭大 大都會

上一則

大華府農曆春節大遊行2/22登場 60支隊伍報名

下一則

為和平而走 僧侶隊伍行至北卡將停留一周

延伸閱讀

亞特蘭大台商會跨年晚會 逾150人同歡

亞特蘭大台商會跨年晚會 逾150人同歡
鐵路公司合併 亞城諾福克數百員工面臨失業

鐵路公司合併 亞城諾福克數百員工面臨失業
亞城榮光聯誼會元旦升旗 逾200僑胞參與

亞城榮光聯誼會元旦升旗 逾200僑胞參與
可疑模特招聘蔓延亞特蘭大華人圈 專家示警或為詐騙引流籲勿提供個資或付款

可疑模特招聘蔓延亞特蘭大華人圈 專家示警或為詐騙引流籲勿提供個資或付款

熱門新聞

明州部分商家張貼禁止ICE入內的標示。(路透)

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

2026-01-14 16:11
希利小學女教師布朗。(家人提供)

失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖

2026-01-13 10:09
從下月開始，未持真實身分證的機場旅客，將被收取45元費用。(路透)

搭機無REAL ID下月起收45元　伊州加開申辦時段

2026-01-14 09:55
生兒育女是許多女性的人生計畫之一(示意圖)。(路透)

罕見隱匿性懷孕 無孕肚驚喜產子 伊州女臨盆才知當媽

2026-01-09 10:48
勞力士等名牌手錶，價格動輒上萬。(美聯社)

刷卡網購名錶佯稱未收貨 維州男詐百萬判刑

2026-01-12 09:50
賓州摩利亞山墓園(Mount Moriah Cemetery)。(美聯社)

賓州爆駭人盜墓 警搜出百具人類頭骨、殘肢

2026-01-09 13:08

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議