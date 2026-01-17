亞特蘭大有軌電車 2/3恢復行駛

在暫停營運好幾個月後，亞特蘭大有軌電車(Atlanta Streetcar)服務將於2月初恢復。(MARTA臉書)

從2025年9月起暫停營運的亞特蘭大 有軌電車(Atlanta Streetcar)，將於2月初恢復行駛。

據亞特蘭大都會 區快速交通管理局 (MARTA)日前宣布，該市的紫藍色有軌電車將於2月3日重返市中心環線。

於市中心運行的有軌電車於去年9月暫停。MARTA表示，恢復營運後，亞特蘭大市民將體驗到更清潔、更有效率的電車系統。

據MARTA稱，他們翻新了車站，對電車線路進行了深度清潔，更新了車輛和標識，檢查並維修了連結鍊並修剪了樹木。

維修期間，MARTA派送了一輛外觀與電車相似的接駁車沿線運送乘客，以填補服務空白。

有軌電車單程票價為1元，一日通行票為3元。

11年前，這條亞特蘭大2.7哩長的電車系統開通，這條軌道設有12個站，但工期延誤且預算嚴重超支。該系統因交通擁堵、在一些重大活動期間停駛以及客流量慘淡而飽受詬病，但它仍然是提供了搭乘公交的乘客和市中心遊客的重要服務。

去年，耗資2.3億元、旨在將電車系統延伸至龐塞城市市場(Ponce City Market)的計劃被亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens)的政府否決。

取而代之，市府表示，目前的重點是與MARTA合作，在克羅格街市場(Krog Street Market)附近的舊四區(Old Fourth Ward)以及環城步道(Beltline)南側沿線開通有軌電車服務。目前尚未確定具體時間表，相關項目的資金來源也尚未確定。