作者專業保險經紀人Belinda Shu

捆綁(bundle discount)保險 究竟是什麼意思？很簡單——捆綁是指您從同一家保險公司購買多份保單，例如房屋保險，汽車保險，人壽保險等等。捆綁保險的主要好處包括：

1.省錢：將汽車和房屋保險捆綁在一起的客戶，兩項保險最高可節省 23%。如果你有傘險+人壽保險，那可以節省更多。

2.省心：購買保險，無需再費心。選擇一家公司，即可獲得全面保障和優良的一條龍服務。

3.折扣種類：車+房+保護傘+人壽保險。如果您在我們這裏購買了個人保險，並且您是小企業主有商業保險，商業保險有額外的折扣。

其他折扣：多輛車，自動付款、全額付款和無紙化付款折扣等等。

簡單一句，即是捆綁越多，節省越多。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處不僅是美國家庭保險集團(AMFAM)在GA最大的保險代理處，也是全美亞族最大的保險代理處。累積了豐富驗，為您選擇最合適的保單。