亞城世華年終聯誼 展望新年發展

2026年度新任理事團隊授證儀式。(亞城世華提供)

世界華人 工商婦女企管協會亞特蘭大 分會(亞城世華)日前在瓊斯市標準鄉村俱樂部舉辦「2025 年終聯誼暨 2026 會員大會」，在名譽會長邱婷蘭慷慨贊助場地以及會員踴躍出席下，活動圓滿成功。

當日貴賓雲集，包括駐亞特蘭大經濟文化辦事處處長林主恩伉儷、經濟組組長唐永興、僑教中心主任閻樹榮、僑務委員陸復泰、張崧軒伉儷、榮譽顧問Arthur Holst及瓊溪市警局代表等，氣氛隆重而溫馨。

林主恩肯定女性企業家對經濟與公益的貢獻，期許與世華菁英合作推動國民外交；Arthur Holst則以多年企業經驗勉勵會員透過傾聽與學習，建立獨特組織文化與領導力。閻樹榮代表僑務委員長，由林主恩頒發會長呂怡蓉續任榮譽獎狀。

活動分兩階段，第一階段為會員大會，回顧2025年度活動與財務，說明2026年度計畫與預算方向。監事長楊彥純依章程報告，經理監事會議與會員大會通過，宣布呂怡蓉續任2026年會長。大會亦選出四位新任理事趙華雍、何佩君、郎崇真、陳雯琳，完成授證儀式；五位新會員吳昭靜、黃宛瑜、鄭惠方、黃莉君、劉安萍宣誓加入，獲頒別針及領巾。

呂怡蓉感謝全體理監事及會員支持，介紹2026年度新任理監事與幹事團隊。活動特別表彰監事長楊彥純八年及副會長陳莉芬四年奉獻，頒發心型獎盃以示肯定。