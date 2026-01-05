鐵路公司合併 亞城諾福克數百員工面臨失業

位於亞特蘭大的諾福克南方鐵路(Norfolk Southern)公司將與總部位於內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)的聯合太平洋鐵路公司(Union Pacific)合併，數百名亞城員工將失業。(Norfolk Southern臉書)

隨著總部位於亞特蘭大 的諾福克南方鐵路(Norfolk Southern)公司與總部位於內布拉斯加州 奧馬哈(Omaha)的聯合太平洋鐵路公司(Union Pacific)合併，數百名亞特蘭大員工將面臨失業。

在提交給美國地面運輸委員會(Surface Transportation Board)的一份長達7000頁的合併申請中，兩家公司詳細闡述了各自的未來規畫。

合併後的公司總部將設在奧馬哈，但亞特蘭大仍將作為「區域營運中心」和「重要的技術創新樞紐」。然而，亞特蘭大辦公室將有超過一半的員工會以裁員 或調往他地的方式逐步離職。

文件顯示，未來三年內，該公司將裁減約26%的員工，約537個職位；同期另有26%的員工，即約546個職位，將被調往奧馬哈辦公室。奧馬哈總部將裁員150餘人。申請書中也提到，所有諾福克南方鐵路公司的現場員工(field employees)都不會因此失業。

公司發言人表示，裁員與調動主要集中於管理和行政部門，意在整合資源、提升營運效率。雖然亞特蘭大將失去部分白領職位，但仍保留技術與研發中心，未來將專注於新技術應用和區域物流管理。這次合併也標誌著兩家公司在全國鐵路網絡中整合力量，以應對運輸需求與市場競爭。

今年早些時候，諾福克南方鐵路公司和聯合太平洋鐵路公司啟動了一項價值850億元的巨額合併交易，主旨是為打造美國第一條橫貫大陸的鐵路。