我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

鐵路公司合併 亞城諾福克數百員工面臨失業

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於亞特蘭大的諾福克南方鐵路(Norfolk Southern)公司將與總部位於內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)的聯合太平洋鐵路公司(Union Pacific)合併，數百名亞城員工將失業。(Norfolk Southern臉書)
位於亞特蘭大的諾福克南方鐵路(Norfolk Southern)公司將與總部位於內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)的聯合太平洋鐵路公司(Union Pacific)合併，數百名亞城員工將失業。(Norfolk Southern臉書)

隨著總部位於亞特蘭大的諾福克南方鐵路(Norfolk Southern)公司與總部位於內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)的聯合太平洋鐵路公司(Union Pacific)合併，數百名亞特蘭大員工將面臨失業。

在提交給美國地面運輸委員會(Surface Transportation Board)的一份長達7000頁的合併申請中，兩家公司詳細闡述了各自的未來規畫。

合併後的公司總部將設在奧馬哈，但亞特蘭大仍將作為「區域營運中心」和「重要的技術創新樞紐」。然而，亞特蘭大辦公室將有超過一半的員工會以裁員或調往他地的方式逐步離職。

文件顯示，未來三年內，該公司將裁減約26%的員工，約537個職位；同期另有26%的員工，即約546個職位，將被調往奧馬哈辦公室。奧馬哈總部將裁員150餘人。申請書中也提到，所有諾福克南方鐵路公司的現場員工(field employees)都不會因此失業。

公司發言人表示，裁員與調動主要集中於管理和行政部門，意在整合資源、提升營運效率。雖然亞特蘭大將失去部分白領職位，但仍保留技術與研發中心，未來將專注於新技術應用和區域物流管理。這次合併也標誌著兩家公司在全國鐵路網絡中整合力量，以應對運輸需求與市場競爭。

今年早些時候，諾福克南方鐵路公司和聯合太平洋鐵路公司啟動了一項價值850億元的巨額合併交易，主旨是為打造美國第一條橫貫大陸的鐵路。

亞特蘭大 裁員 內布拉斯加州

上一則

祥龍茶樓 正宗粵菜港式點心及各式美味佳餚 菜式多樣 也提供日式精美壽司 是聚餐的首選

下一則

新州醫院獲5.4億州府撥款 照顧無保和白卡病患

延伸閱讀

挺接班人 巴菲特：比起任何企業 波克夏更可能再過100年

挺接班人 巴菲特：比起任何企業 波克夏更可能再過100年
全球併購交易衝上歷史次高 今年達4.5兆美元

全球併購交易衝上歷史次高 今年達4.5兆美元
內布拉斯加州泰森牛肉廠下月關門 萬人小鎮3200人失業

內布拉斯加州泰森牛肉廠下月關門 萬人小鎮3200人失業
威廉王子曬1家5口燦笑聖誕卡 旁邊開滿水仙花 代表1意義

威廉王子曬1家5口燦笑聖誕卡 旁邊開滿水仙花 代表1意義

熱門新聞

華人商家在店門口張貼有關「糧食券」的標誌。2026年元旦起，全國有五個州規定「糧食券」不得購買汽水糖果等特定食品。(本報資料照／記者范航瑜攝影)

新年新政 9州降所得稅、5州糧食券禁買糖果

2025-12-30 19:46
超過2萬5000磅遭竊的蛋白粉，日前在Bridgeview一處倉庫找到。(庫克郡警長辦公室提供)

從蛋白粉到龍蝦：伊州連環貨物竊案如何瞞天過海？

2025-12-31 09:40
費城地區一處房屋貼出招租的標示牌。(美聯社)

費城低薪族全美最慘 每周工作96小時才付得起房租

2026-01-02 10:45
CDC建議，六個月以上的所有人皆應接種流感疫苗。(美聯社)

假期聚集推波助瀾 全美流感逼近500萬例

2025-12-30 10:15
兩架輕型直升機28日中午在新澤西州東南部哈蒙頓機場附近空中相撞，造成一死一重傷，其中這架Enstrom 280C型直升機墜落後嚴重燒毀。(美聯社)

新澤西州2直升機空中相撞、旋轉墜地 1死1重傷

2025-12-28 19:42
一名女孩於今年8月底與家人在華府洛根圓環(Logan Circle)區一家餐廳用餐時，望向街外佩戴隨身武器巡邏的俄亥俄州國民警衛隊成員。(路透)

華府餐飲業受重擊 2025年歇業家數創新高

2025-12-29 11:12

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班