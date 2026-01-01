食品雜貨支出比例 密西西比全美最高 喬州第6

近年全美食品雜貨價格持續上漲。(特派員黃惠玲／攝影)

近年來，食品雜貨價格持續上漲。根據Vesper Tool最近一項針對全美各州在食品雜貨上的支出顯示，喬治亞州 的食品雜貨支出超過了其他44個州，位居第六高。

Vesper Tool表示，雖然物價上漲，但各州的消費水準也與該州人口數有關。

報告顯示，密西西比州的食品雜貨支出在全美各州裡佔所有支出比率最高，達到8.46%，但金額僅達105億元。

雖然密西西比州在食品雜貨上的總支出金額並不高，遠低於人口較多的州別(如喬治亞州的415億)，但其支占該州總消費支出的比例卻高達8.46%。

這反映出在近年物價持續上漲的背景下，該州居民的收入中，有極高比例必須用於購買民生必需品。如同Vesper Tool 的分析指出，各州的消費水準除了與物價有關，也與該州的人口數及整體支出結構密切相關。

第二位由夏威夷州 及西維吉尼亞州 並列，其食品雜貨支出佔所有支出比率達到8.04%，其金額各自為67億元及68億元。

而居第六位的喬州，人口超過1100萬，其居民在食品雜貨上的支出總額約為415億元，約佔該州總支出的7.5%。

以下是全美食品雜貨支出佔消費百分比排名前五的州，依序為密西西比州：105億元，8.46%；夏威夷州：67億元，8.04%和並列第二的西維吉尼亞州：68億元，8.04%；堪薩斯州：116億元，8.01%；肯塔基州：166億元，7.7%；蒙大拿州：47億元，7.58%。

喬治亞州與緬因州並列第六，分別為415億元，7.49%，以及63億元，7.49%；南卡羅來納州排第七：198億元，7.48%；阿拉巴馬州：168億元，7.38%；俄勒岡州：173億元，7.37%；佛蒙特州：28億元，7.32%。