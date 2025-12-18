速食外帶價格 西維州最便宜 喬治亞排第2

我的頻道

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
根據NetCredit的一項最新研究，喬治亞州是全美各大連鎖速食店購買外帶價格第二便宜的州。（路透）
根據NetCredit的一項最新研究，喬治亞州是全美各大連鎖速食店購買外帶價格第二便宜的州，平均比全美低了9.87%，僅次於西維吉尼亞州

NetCredit使用Grubhub.com獲取了全美各州人口最多的260個城市中，不同速食連鎖店的菜單，然後依據計算每家連鎖店一系列熱門餐點的全美平均價格，包括單品價格和整套餐點的價格。

結果發現，西雅圖是全美速食外帶價格最高的城市，比全美平均高出29%。西維吉尼亞州帕克斯堡(Parkersburg)是全美最便宜的城市，平均比全美低14.01%；喬州的梅肯市(Macon)則居次，其速食外帶價格較全美平均低了13.43%。

速食外賣價格最低前十位的城市有九個都位於南部，其中喬州占三位(梅肯、哥倫布市、奧古斯塔市)，密西西比州和田納西州(Clarksville及納許維爾)各有兩個。

另一方面，速食店外帶價格最高的10個城市中有六個位於加州。其中，聖地牙哥的外帶價格在過去一年上漲了6.3%，而同期全美食品雜貨的價格僅上漲了4%。

而在喬州首府亞特蘭大，其速食價格也低於全美平均，但不同連鎖店的價格差異很大。以下是亞城各家速食外帶價格相較於全美平均整體低了4.54%。其中Popeyes低12.04%，麥當勞高2.34%，肯德基高出3.76%，賽百味(Subway)便宜8.97%，Taco Bell低了1.65%，必勝客便宜10.68%。

報告中也發現，麥當勞在懷俄明州的外帶價格最低，比全美平均低19.54%。

南卡羅來納州的必勝客比緬因州、猶他州或夏威夷州的外帶價格便宜約25%。

肯德基外帶價格最高的州是加州(比全美平均高出20.64%)、阿拉斯加州(高出19.26%)和華盛頓州(高出18.42%)。

20244年速食店外帶價比較
西維吉尼亞州 阿拉斯加州 喬州

