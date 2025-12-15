聯邦政府最長停擺 達美首曝財務影響：損失2億元

達美航空在聯邦政府停擺期間損失2億元。(達美官網)

總部位於喬治亞州亞特蘭大 的達美航空 (Delta Air Lines)表示，自10月至11月長達43天的聯邦政府停擺，造成該公司約2億元損失，每股虧損約25分。這也是美國航空公司首次公開披露政府停擺的財務影響。

達美執行長巴斯蒂安(Ed Bastian)指出，停擺期間航空旅行充滿不確定性，旅客退票大幅增加，機票預訂量下降，尤其影響感恩節前的假日旅行。停擺始於10月1日，全美40個最繁忙機場出現大規模延誤和航班取消，空中交通管制員因無薪與兼職壓力而缺勤。隨後聯邦航空管理局（FAA）下令商業航空公司最多取消6%的國內航班，以確保飛行安全。

從11月7日至11月16日限制措施解除期間，全美超過1萬個航班被取消。受影響的主要樞紐機場包括紐約、芝加哥、洛杉磯與亞特蘭大。FAA後續將航班削減比例從6%降至3%，隨著停擺結束，空中交通管制員人員逐步恢復。

巴斯蒂安表示，儘管停擺造成短期衝擊，但達美航空感恩節期間客流回升，年底假期訂票也「非常強勁」，預期12月業績將保持良好勢頭。他強調，停擺影響只是暫時，公司已經度過難關。

政府停擺期間，管制員仍須無薪工作，錯過兩個月全額工資。川普總統曾透過社交媒體施壓，要求管制員「立即復工 」，並提議為堅守崗位者發放1萬元獎金，未復工者則扣薪。

停擺結束後，FAA僅向776名全勤管制員與技術人員發放獎金，約2萬名其他員工未獲補償，引發爭議。伊利諾州聯邦參議員達克沃斯(Tammy Duckworth)致函交通部長達菲(Sean Duffy)，要求對其他FAA員工發放獎金，批評現行做法對無薪工作的聯邦雇員不公平。達菲回應，雖了解管制員面臨困難，但停止發放獎金仍屬必要措施。

此次政府停擺凸顯航空運輸對聯邦運作高度依賴，對航空公司、旅客及前線管制員都造成重大影響，也引發對公平補償與員工權益的討論。