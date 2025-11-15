我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

亞特蘭大動物園「光影之夜」燈會11月20日登場

亞特蘭大訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾可自20日之後在亞特蘭大動物園觀賞可愛動物和璀璨花燈。(動物園提供)
民眾可自20日之後在亞特蘭大動物園觀賞可愛動物和璀璨花燈。(動物園提供)

亞特蘭大動物園特別為成年遊客打造一場專屬夜間饗宴──「光影之夜 Gather & Glow Featuring IllumiNights」將於2025年11月20日(週四)晚間登場。活動結合節慶燈會與娛樂體驗，在璀璨燈海中度過浪漫又充滿節慶氣氛的夜晚。

燈會揭幕活動自下午5時30分至晚間9時30分舉行，最後入場為8時，由喬治亞電力公司贊助。參加者可在燈光照耀的園區中漫步，手持熱可可或蘋果酒，欣賞上百組全新主題燈籠，呈現動植物的自然之美與奇幻創意，讓人彷彿置身夢幻森林。

現場節目豐富多元，包括DJ Dmark現場打碟、Dad’s Garage劇團兩場爆笑喜劇表演、Buddy the Elf見面互動，以及免費搭乘瀕危物種旋轉木馬。園區亦設有拍照燈飾區，提供最佳打卡場景。活動並設有美食攤位、烤棉花糖體驗與虛擬實境探險（Wild Explorer VR Theater），部分項目需另行付費。

主辦單位提醒，由於名額有限，建議民眾提前於官網 zooatlanta.org 預約購票。活動當晚僅限21歲以上入場，動物園多數動物將於入夜前回館休息，若想觀賞動物生態，可選擇白天時段參觀。

《IllumiNights》燈會將於11月21日正式開放給一般民眾，11月13日至16日則為動物園會員專屬預覽期。

亞特蘭大 VR

上一則

南卡酒吧辦同學會遇槍擊釀4死15傷 疑衝突升級三方開槍

下一則

新州中文教師協會 出席新州教育工作者大會

延伸閱讀

布拉格動物園悼台穿山甲「潤喉糖」：占歷史特殊地位

布拉格動物園悼台穿山甲「潤喉糖」：占歷史特殊地位
「員工餓肚也要讓動物吃飽」 貴州「最寒酸」動物園暴紅

「員工餓肚也要讓動物吃飽」 貴州「最寒酸」動物園暴紅
沙加緬度動物園喜迎新生 水豚「薄荷派」生5寶

沙加緬度動物園喜迎新生 水豚「薄荷派」生5寶
徐州一動物園非洲獅「柯基」走紅 飼養員：身體很好 就是腿短

徐州一動物園非洲獅「柯基」走紅 飼養員：身體很好 就是腿短

熱門新聞

伊州自營的健保交易平台getcoveredillinois.com，從2026年起全面取代聯邦healthcare.gov。(特派員黃惠玲／攝影)

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

2025-11-11 09:36
一名來自中國的申請庇護者，上月23日在橋港區遭ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

2025-11-12 10:06
伊州中南部春田市附近於11日晚間10時許出現的美麗極光。(蘇豐原提供)

最強北極光來襲 中西部天空絢麗如畫 預測今晚將更壯觀

2025-11-12 10:33
約翰霍普金斯大學宣布，明年起該校家庭年收入不超過20萬元的大學部學生全面免學費。(約翰霍普金斯大學臉書)

約翰霍普金斯大學：家庭年收20萬以下大學生免學費

2025-11-14 09:59
9月下旬發生在新州薩默塞特郡的一起雙屍命案，死者被證實為林大衛(David Lin，音譯)夫妻。(取自David Lin領英帳號)

新州華人夫婦遭鈍器打死 兇嫌被警開槍擊中傷勢重

2025-11-13 19:09
由監獄改建的莫沙農谷中心是美國東北部最大的ICE拘留中心，可容納近1900人，但該中心居住情況惡劣早已引發擔憂。(路透)

中國男死於賓州拘留所 家屬稱「手腳反綁、脖子被吊」怒提告

2025-11-12 20:16

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身