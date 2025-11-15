亞特蘭大動物園「光影之夜」燈會11月20日登場

民眾可自20日之後在亞特蘭大動物園觀賞可愛動物和璀璨花燈。(動物園提供)

亞特蘭大 動物園特別為成年遊客打造一場專屬夜間饗宴──「光影之夜 Gather & Glow Featuring IllumiNights」將於2025年11月20日(週四)晚間登場。活動結合節慶燈會與娛樂體驗，在璀璨燈海中度過浪漫又充滿節慶氣氛的夜晚。

燈會揭幕活動自下午5時30分至晚間9時30分舉行，最後入場為8時，由喬治亞電力公司贊助。參加者可在燈光照耀的園區中漫步，手持熱可可或蘋果酒，欣賞上百組全新主題燈籠，呈現動植物的自然之美與奇幻創意，讓人彷彿置身夢幻森林。

現場節目豐富多元，包括DJ Dmark現場打碟、Dad’s Garage劇團兩場爆笑喜劇表演、Buddy the Elf見面互動，以及免費搭乘瀕危物種旋轉木馬。園區亦設有拍照燈飾區，提供最佳打卡場景。活動並設有美食攤位、烤棉花糖體驗與虛擬實境探險（Wild Explorer VR Theater），部分項目需另行付費。

主辦單位提醒，由於名額有限，建議民眾提前於官網 zooatlanta.org 預約購票。活動當晚僅限21歲以上入場，動物園多數動物將於入夜前回館休息，若想觀賞動物生態，可選擇白天時段參觀。

《IllumiNights》燈會將於11月21日正式開放給一般民眾，11月13日至16日則為動物園會員專屬預覽期。