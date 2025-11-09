我的頻道

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

治安改善獲壓倒性支持 狄更斯連任亞城市長

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
現任亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens)4日晚間以壓倒性優勢連任成功。(狄更斯臉書)
現任亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens)4日晚間以壓倒性優勢連任成功。

他5日接受11Alive電視台The Take節目採訪時說，「首先，我要感謝亞特蘭大再次選擇我擔任市長，這從我16歲起就是我的夢想。」

他接著說，「未來四年，我們將攜手解決區域性問題。我們目前已著手的包括犯罪問題，確保經濟適用房供應充足，確保建設並維護所有適宜居住的場所，並幫助亞城青少年—現在，我們必須解決區域交通和公共交通問題。」

他表示，未來計畫包括擴建和改善亞特蘭大都會區快速交通管理局(MARTA)。狄更斯也指出，無家可歸問題是一個區域性挑戰，需要城市和郊區之間的合作才能解決。

狄更斯在競選期間大力宣傳其在打擊犯罪方面的政績，自2022年上任以來，亞城的暴力事件顯著下降。

他的競選活動也強調了他對經濟適用房的承諾、成功阻止巴克亥(Buckhead)建市運動以及其推動的青少年發展計畫。

他特別指出，這些青少年計畫的成功是該市犯罪率下降的主要原因。

「你必須採取平衡的犯罪應對策略，必須確保警務工作和非警務活動都到位，」他說。「警務工作是為了減少暴力犯罪，偵破案件，讓人們不想犯罪；但另一方面，非警務工作也至關重要，例如我們為青少年所做的工作—亞特蘭大的青少年犯罪率下降了56%，我們的夜生活更安全，我們的公園也更安全。想想看，青少年犯罪率下降，整個城市的犯罪率也就下降了。」

狄更斯也展望了他任內建造2萬套經濟適用房的目標。他表示，目前已有1.2萬套建成或正在建設中，並強調「我們希望繼續建造這些住房」。

他重申了他在勝選演講中所說的，讓亞特蘭大成為全美最宜居的城市，「不斷進步，直到(亞城)成為全美最適合養育孩子的地方」。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

