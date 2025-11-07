美東南玉山慶33周年 頒發創意競賽及青年獎

獲得2025年玉山創意競賽的得主。左起為駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處經濟組組長唐永興、處長林主恩。(記者林昱瑄／攝影)

美東南玉山科技協會日前在Hilton Atlanta Northeast舉行成立33周年年會，並頒發今年度的玉山創意競賽(MJIC)及玉山科技青年獎(YAA)。理事長陳敏心感謝所有理事會成員、顧問和社區合作夥伴支持，順利完成各項工作。

陳敏心表示過去一年，玉山舉辦了包括區塊鏈以及數位貨幣(blockchain & digital currency)研討會、大學申請講座等活動，也與其他僑團一同接待來訪的GeoAsia基金會和台北市政府代表團。另外玉山也與其他僑團一同在Truist球場成功舉辦台灣日。

駐亞特蘭大 台北經濟文化辦事處處長林主恩感謝玉山科技33年來在美東南推動科技交流、人才培育及創新上的卓越成就。他說，台美在包括科技研發、產業創新上高度互補，是重要合作夥伴，期待未來玉山透過這樣的平台，讓更多台美人士互相激盪，創造雙邊合作新典範。

活動中還邀請到了Theresa Rohr-Kirchgraber醫師針對人工智慧在醫學招生和教育上的應用做分享。

晚會由李芷媗及黃瀅如主持，並邀請到曾任Labcorp藥物研發執行副總裁兼首席執行官的Paul Kirchgraber醫師講解mRNA疫苗 在COVID-19及癌症 治療方面上所使用的科技及醫療創新。

今年度玉山創意競賽得主，分別由C&P R&D的Nikhil Pai及Bryce Cianciotto以「The Orbit Actuator – Versatility in Motion」提案；以及Weilan Cao、Yu-Chen (Daphne) Hsu及Olive Wang以「BOB：A Quadruped Robot Navigation System for Warehouse Picking」獲得。

當天也頒發了今年度的玉山科技青年獎(YAA)，得獎者包括了刘若涵、盧瑞祥、Crystal Zhang、王艾珈、匡敏正、李曜辰、張卉霖、黃金田、彭真寶、顏廷穎、吳天壬、萬恩續及馬歐文。

多位得獎者也表演了包括舞蹈、音樂、牌藝等才藝，FASCA(海外青年文化大使)亞特蘭大分會學員們也演出金環舞，現場還有抽獎，氣氛熱烈。

美東南玉山科技協會自1993年在亞特蘭大創立，宗旨為鼓勵科技創業；研究投資及經營問題；加強會員之溝通聯繫﹑交換商情、掌握商機；提倡技術轉移，科技交流，並積極創造國際合作機會；推廣科技新知，獎勵創新及學習，幫助華人提升競爭優勢。