聯邦政府關門 或影響喬州Section 8補助

喬治亞州 社區事務廳(Georgia Department of Community Affairs, DCA)警告，由於聯邦住房與城市發展部 (HUD)資金問題，可能會「中斷」該州住房選擇券(Housing Choice Voucher, HCV)計畫中各郡縣房東的住房補助金支付(即Section 8)。

DCA日前發布警示稱，由於持續的聯邦政府關門 ，11月份支付給房東的款項可能僅能發放「部分比例支付」。公告中表示：「當HUD釋出完整資金時，DCA將立即支付11月份剩餘款項。根據聯邦法律，房東不得向租戶收取DCA應支付的部分租金 ，也不得因HAP支付延遲而發出驅逐通知。」

部門同時提醒計畫租戶注意以下事項：按時支付自己應負擔的租金；房東不得向租戶收取DCA負擔的租金份額；必須支付自己部分的租金以遵守租約；若因DCA補助延遲收到驅逐通知，應立即聯繫住房專員。

DCA在全州149個郡管理HCV計畫。目前尚不清楚此資金缺口是否影響這些縣內其他不由州機構管理的住房計畫。

據當地電視台11Alive報導，亞特蘭大住房局*Atlanta Housing)發言人確認，該局10月1日關於政府關門的聲明仍然有效：「根據現有資訊及審慎規劃，AH預計能維持近期運作，包括維持AH家庭的住房補助及內部運作。」

此次DCA關於支付延遲的公告，也呼應了今年夏季因州政府新系統轉換而造成的補助支付積壓問題。

DCA建議房東與租戶持續關注該部門官方網站及社交媒體，以取得最新資訊。