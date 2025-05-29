北卡愛佩克斯市穆淑雲 宣布角逐市議員

穆淑雲宣布參加愛市市議員選舉。(記者王明心/攝影)

繼教堂山的顧泓彬和凱瑞的劉廣亞從政後，北卡 愛佩克斯(Apex)居民、議政團體MOVENC PAC和MOVENC基金會主席穆淑雲也宣布角逐愛市市議員。

穆淑雲說，自己從小羞怯，盡可能避免成為焦點。七年級時，數學老師表揚她學業表現出色，她卻嚇得躲回房間鎖上門，老師只能在沒有她的情況下頒發那份獎勵。

高中時班上一個聰明勤奮但家境困難的同學因意外摔斷腿無法上學。同學那時已經提前獲得了一項獎學金計畫資格，唯一的條件是必須在高中最後一年保持90%以上的成績，否則將取消資格。眼看著她無法到校上課，而她的父母忙於打工，勢必失去辛苦爭取到的機會。害羞的她勇敢出面相助，最後有20人每天輪流護送她上學，直到完全康復。

這件事讓她深刻體會溝通和合作的力量，她的人生也因此轉變。她領悟到關心別人是一件很值得的事，但如果真的想幫助別人，自己必須成長，付出行動。這種突破恐懼、建立關係、在最需要的地方服務的信念從此牽引她的道路。

她說，愛佩克斯是北卡發展最快的城市之一，亞裔 人口約17%。隨著社區的多元化，快速擴張帶來了機遇，也伴隨著挑戰，堅定了她為社區挺身而出的決心。她說她不僅要代表這個不斷壯大的群體，更要成為橋樑，促進AAPI群體與鎮的融合和聯繫。

她表示「我競選是因為我在乎」(I run because I care)。本身是企業主的她關心的議題包括支援小企業發展、吸引優質雇主促進經濟活力；合理規畫綠地及基礎設施、提供住房選擇來推動永續發展；加強心理健康 資源和提供安全的戶外活動空間支持下一代成長。

身為擁有工程和金融背景的第一代移民，她希望能為該市帶來獨特的視角和專業經驗。