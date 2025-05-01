芬太尼抑制劑納洛酮 喬州可免費提供

可以逆轉芬太尼致死的納洛酮(naloxone，品牌名為Narcan)現在於喬治亞州可免費獲得。(威爾郡衛生局官網截圖)

全美都有人因含有合成鴉片類的藥物芬太尼(fentanyl)而喪命。但好消息是，可以逆轉芬太尼致死的納洛酮(naloxone，品牌名為Narcan)現在於喬治亞州可免費獲得。

有些藥局 民眾只需支付少量費用即可購買藥物檢測試劑，也可以幫助人們避免因藥物過量而死亡。

根據美國國立衛生研究院(NIH)的數據，2024年約有9萬7000名美國人死於鴉片類藥物過量。根據美國疾病管制與預防中心(CDC )的數據，這一數字是同年車禍死亡人數的兩倍。

NIH發現，2017年至2024年，全美鴉片類藥物死亡人數激增103%，但2023年至2024年則下降了14%。

根據喬州 衛生廳(DPH)的數據，2010年至2020年，喬州因鴉片類藥物過量死亡人數增加了207%。

2024年12月，查圖加郡(Chattooga)、比布郡(Bibb)、斯伯丁郡(Spalding)、卡羅爾郡(Carroll)和里士滿郡(Richmond)的藥物過量發生率最高。公衛廳發現，大多數藥物過量受害者為白人，男性和女性的比例幾乎相同。

CDC表示，芬太尼過量服用是造成這類死亡的主因，占比70%。

芬太尼在醫院被用於治療慢性劇烈疼痛或手術後的劇烈疼痛。但販毒集團也利用它來降低成本，因為芬太尼可從中國廉價採購，效力比藥用級海洛因嗎啡強100倍。

據美國緝毒局(U.S. Drug Enforcement Administration)稱，在接受芬太尼檢測的藥片中，約有42%含有至少2毫克，這被認為是潛在的致命劑量。

2022年，卡茨領導了一場遊說活動，以擴大納洛酮和檢測試劑盒的取得管道，最終促成了喬州免費的納洛酮計畫。

去年4月，州長坎普(Brian Kemp)簽署了一項法案，允許學校裡的任何人持有和管理納洛酮。

每個檢測試劑盒售價約10元，可用於檢測芬太尼和賽拉嗪(xylazine)，賽拉嗪是一種獸用鎮靜劑，在某些藥物中被發現，也可能導致死亡。Stop HIV Atlanta透過其網站：https://stophivatl.org/free-fentanyl-test-strip/，提供免費芬太尼測試紙。一些藥局也出售試紙並免費分發Narcan/納洛酮鼻噴霧劑。

卡茨說，了解這些解救生命干預措施的人太少了，他希望更多的藥局能夠提供這三種藥物。

民眾如何在喬州獲取免費的納洛酮/納洛酮：詢問藥劑師，喬州許多藥局都有這種藥。

此外，喬州藥物過量預防組織(Georgia Overdose Prevention)鼓勵在學校、公共圖書館、大學和基督教青年會工作的人員發送電郵至：[email protected]，索取免費納洛酮。民眾可以上網申請獲得免費工具包：https://reurl.cc/Gn4g2x。