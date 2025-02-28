削減千億開支 國會擬推工作拿白卡 批評者：行政費用高

喬州Pathways健保計畫，要求成人必須工作才能符合資格。(喬州衛生廳臉書)

甫在國會眾議院通過的預算，被外界視為醫療補助(Medicaid，白卡 )即將大幅調整的先兆。在此同時，國會共和黨 人正在重新提出一個舊的想法：要求持有醫療補助(Medicaid)的成年人，必須工作才能保住該項俗稱白卡的福利。不過，根據阿肯色州、喬治亞州經驗，落實工作拿白卡的行政成本高昂並不划算。

共和黨居多數的眾議院剛通過預算大綱，條文雖然沒有明確提及白卡，但指示眾院能源暨商務委員會(House Energy and Commerce Committee)尋找總額8800億的刪減項目。如此一來可能導致白卡參加資格從嚴認定、福利縮水，某些民眾則可能失去白卡。

而國會共和黨人正在研擬的白卡工作要求，是共和黨尋求從醫療補助計畫中削減數千億元開支的幾種方式之一。

支持上述方案的保守派人士表示，工作要求將激勵人們尋求就業，並可能通過工作場所獲得健康保險，從而節省納稅人的錢。德州共和黨眾議員柯倫肖(Dan Crenshaw)提出了這項立法，他表示，對健康成年人的白卡工作要求，將在十年內節省超過1000億元。

批評該計畫者警告，醫療補助的工作要求，在川普首個任期就曾經提出，但並沒有實現所謂的大筆節省，反而增加了行政成本，並剝奪了符合資格者的保險覆蓋。

川普第一個任期內，有13個州尋求實施白卡的工作要求，但只有阿肯色州在該計畫實施的7個月後，將超過1萬8000位居民從白卡名單剔除。

喬治亞州是未根據「可負擔健保」(Affordable Care Act)擴大醫療補助的10個州之一。川普政府2019年批准了喬州 的「Pathways to Coverage」計畫，旨在將白卡擴展至低收入、非殘障成年人，但這些成年人需每月工作至少80小時或符合豁免條件(如全職學生或志願者)。拜登政府曾暫停該方案，但喬州提起訴訟後，最終該計畫於2023年開放讓民眾註冊參加。

根據喬州社區衛生廳的數據，目前有超過6900名居民通過「Pathways」計畫獲得健康保險。然而截至2024年9月，該計畫已耗費聯邦政府和喬州超過5470萬元，其中大部分為行政費用，而真正用於參保人健康福利的費用僅1950萬元。

醫療補助專家表示，喬州的經驗顯示了啟動和驗證工作要求的成本高昂。喬治城大學研究教授阿爾克(Joan Alker)說：「喬州的Pathways to Coverage是醫療補助浪費的最糟糕例子。」

喬州正在尋求對Pathways計畫進行修改，其中包括取消對6歲以下兒童父母的工作要求。此外，喬州還計畫減少對其他參保人的每月資格審查。根據喬州的提案，人們只須在註冊和每年續保時滿足工作要求即可。

隨著國會考慮將工作要求擴展至更多州，喬州法律援助項目主任吉布森(Cynthia Gibson)表示，阿州和喬州的例子，顯示其成本比人們想像的要高得多，尤其與實際提供的醫療服務相比，行政成本太高並不划算。