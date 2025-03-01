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方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

終生人壽保險靈活性在哪？

作者專業保險經紀人Belinda Shu
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作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu

通常，沒有人會願意支付人壽保險直到去世那一天。不幸的是，目前市場上的萬能壽險(UL)確實會強行讓你支付到你去世那一天！保費不但隨著年齡的增長而變得更加昂貴；甚至於，從簽訂的那一刻開始，就無法進行調整。因此，傳統的UL無法根據投保人的經濟狀況和需求而進行調整。

美國家庭保險人壽保險公司(AMFAM LIFE)正是看到UL這樣的弊端，獨家推出了極具創新性的、可靈活調整保證終生的人壽保險產品(Dream Secure Flexible)為客戶提供更好的保障。這個創新人壽保險產品的靈活性如下：

靈活性(投保人的自主性)：

1.保費金額自主：只要繳納最低保費金額，保單就不會失效。只要在IRS 允許的最高保費(MEC)限制內，加大保費的投入，就可以加速付清保單。

2.支付期限自主：您可以選擇一次性全額付款，也可以選擇1到20年分期付款，具體取決於您的經濟情況。

3.死亡撫恤金額自主：死亡撫恤金會隨著投保的金額增加而增加。

4.停付時間自主：您可以選擇在指定的歲數(paid up age)停止支付，也可以選擇在達到一定的死亡撫恤金額(paid up death benefit)時停止。

生前福利：

1.可以用作抵押品，例如：為您的企業獲取貸款。

2.應急基金：可以從人壽保險持有的現金價值中借貸應急款。

3.現金價值增長+稅收遞延。

4.終生收入：可選擇終生提款的方式，讓年輕時的這份投入，成為退休生活的一筆補助。

5.如果不幸身患絕症，出示醫生證明，可以提前支取75%的死亡撫恤金。因為沒有使用途徑的限制，相對於長期護理更適合您的需求。

美國家庭人壽保險公司(American Family Life Insurance)被最苛刻的評級機構WARD集團，連續12年選為全美最佳50家人壽和醫療保險公司，體現了AMFAM 的財力雄厚和保單的可信度，也是Weiss評級里，為數不多的A+保險公司。

Belinda Shu代理處在過去11年中，年年都是人壽保險鑽石獎獲獎人，累積了豐富的經驗，能夠更好地為您選擇最合適的保單，滿足不同的需求。進一步的諮詢，請致電我們770-280-4350詳談。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。

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