聯邦裁員 喬州長坎普：政府從精簡措施獲益

馬斯克領導的政府效率部(DOGE)發起的裁員 計畫，影響了包括聯邦疾病管制與預防中心(CDC )1300名員工。剛被川普總統指派為州長委員會成員的喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)表示，政府其實可以從「精簡」(rightsizing)措施中獲益。

坎普說，「我覺得他們會做出正確的決定。同時，我知道CDC和其他部門在裁員，但大家都理解政府可承受適當規模的精簡。」

坎普說，喬州 的共和黨州長多年來一直努力防止州政府員工出現非必要擴張。

反對者稱，CDC負責追蹤和應對各類新興的健康威脅，無論是傳染病或是慢性健康情況，此次裁員可能會削弱該機構未來保護公眾健康的能力。

喬州聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)批評此大規模裁員「站不住腳」(indefensible)，並警告這決定危及公眾健康，同時損害頂尖科學家和醫生的職業生涯。

喬州聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)也在社交媒體上表示，「由於川普政府對公共衛生的魯莽攻擊，喬州1300多名最優秀和最聰明的人失去了工作。毫無疑問，這些解雇意味著美國人在未來的流行病中將面臨更大的危險。」

此波裁員也引發了一波波不滿的員工及民眾上街抗議。

亞特蘭大-北喬治亞勞工委員會(Atlanta-North Georgia Labor Council)日前組織了聲援CDC的示威。

受波及的CDC員工斯隆(Ryan Sloane)表示，他是遭到非法解雇。「我收到一封匿名信，發信人是我從未為其工作過的衛生與公眾服務部(HHS)官員，而不是CDC。他說，此舉混亂、殘酷，且不分青紅皂白，「這樣做並不能讓政府變得更有效率，也無法讓美國變得更健康。」

由於CDC解雇郵件仍繼續寄發，目前還不清楚有多少員工遭裁，以及還有多少員工可能受到影響。

代表至少2000名CDC員工的亞特蘭大勞工委員會(Atlanta Labor Council)主席威廉斯(Sandra Lee Williams)表示，缺乏明確的訊息加劇了聯邦工作人員的混亂和不確定。

她說，「自總統上任以來的25天裡，不論是CDC員工還是全美的納稅公民所承受的精神壓力，令人難以承受，我們醒來時感到焦慮，因為我們不知道這個國家將走向何方。而針對政府機構的攻擊也令人擔憂。」