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亞城2林地建機場機率渺茫 是否出售引議

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞城購入的道森郡(Dawson)萬畝土地，在改建機場希望不大後，是否將出售引發熱議。(道森郡旅遊局官網destinationdawsonville.com)
亞城購入的道森郡(Dawson)萬畝土地，在改建機場希望不大後，是否將出售引發熱議。(道森郡旅遊局官網destinationdawsonville.com)

1970年代，亞特蘭大市在寶丁郡(Paulding)和道森郡(Dawson)購買了兩塊各占地1萬畝的土地，預計供建造第二個機場時使用。

自1975年來，這兩塊地一直由州府管理作為公共休閒用途。過去50年來，雖然亞城人口大幅增長，但對第二個機場的需求卻逐漸減少，而亞城Hartsfield-Jackson國際機場也已成為全球最繁忙機場，因此這兩塊地該如何處理，近期引發熱烈討論。

目前的難題圍繞著喬州自然資源部門(DNR)所提出的一項提議，以近1億元購買這些土地並將其納入永久保護區，旨在將兩地保留為快速發展地區的重要綠地。

亞城都會區人口從20世紀70年代的100萬激增至如今的600多萬，使得森林成為越來越稀缺的資源。一旦出售，這些土地將永久從亞城所持有土地中移除，因此極不可能用於未來機場擴建。

市長狄更斯(Andre Dickens)表示，該決定是個「複雜的問題」，需要權衡土地用於保育的潛在利益與未來用於其他用途的可能性。該保育森林的提案與聯邦資金掛鉤，尤其是來自《通膨削減法案》(Inflation Reduction Act)的撥款，暫時將森林遺產計畫的資金增加了一倍。

如果交易順利進行，這些地產的總融資額將達到約9500萬元，包括聯邦資金、州政府資金和私人慈善捐款。然而，川普最近發布行政命令暫停聯邦撥款，為此交易的時間和可行性帶來了不確定性。

由於聯邦撥款申請截止日期為3月，相關人士面臨著迅速行動的壓力，保護倡導者強調，該地區快速發展意味著如果不加以保護，這兩塊地可能面臨被出售用於開發的風險。

儘管具有保護方面的潛在好處，但出售這兩地將大大減少該市的土地持有量，另外亞城如何處理出售所得的問題也很複雜。聯邦法規定，出售機場相關土地產生的任何收入都須重新投資到機場，而非城市的普通基金。這可能會限制亞城如何使用收益。

這些林地的故事可以追溯到1970年代，當時該市正在積極考慮建造第二個機場以滿足日益增長的航空需求。最終，市府以總計530萬元的價格收購了道森和寶丁的土地—考慮到這些地產的未來價值，這在當時是筆划算的交易。

然而，隨著時間過去，機場擴建計畫逐漸消失，部分原因是受到社區和以Hartsfield-Jackson機場為主要樞紐的達美航空的反對。達美控制著該機場約80%的市場份額，反對建造第二座商業機場，認為這會分散資源並降低其樞紐的效率。

如果市府選擇將土地出售用於保育，將可保留都會區越來越稀缺的大片綠地。然而，這也意味該市將放棄對土地的控制，並可能失去未來使用該土地進行機場擴建的機會。

喬州 亞特蘭大 投資

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