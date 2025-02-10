憂資金受限 亞城多個主要學區擬退出地稅豁免

亞特蘭大 都會區的數個主要學區 打算退出全喬治亞州的宅地稅豁免(homestead tax exemption)，此舉將會限制每年的房產稅增長。

去年11月，喬州選民通過了一項憲法修正案，在全州內豁免當地宅地稅。該稅是根據每年的消費者物價指數(CPI)評估，以確定房產價值，確保全州範圍內的漲幅統一。

各郡、學校系統、合併政府機構(consolidated governments)和市政當局可選擇不享受宅地稅豁免。目前，亞特蘭大公立學校和克萊頓郡(Clayton)、卡布郡(Cobb)、底克甫郡(DeKalb)、谷內郡(Gwinnett)和富頓郡(Fulton)的學區已公開表示正考慮此事，並將透過公開聽證會徵求意見。

許多學區也表示，擔心限制房產稅漲幅可能會導致學校資金受限。

卡布郡學區督學拉格斯代爾(Chris Ragsdale)表示，儘管該豁免給該郡居民帶來好處，但可能會導致學區資金損失。

根據克萊頓郡公校 的公告，這項豁免可能會給該學區帶來「意想不到的後果」，因為與亞特蘭大都會區其他學區相比，該學區的房價評估本來就很低。

諮詢報告指出，「進一步減少財產稅收入可能會嚴重影響我們維持基本項目、服務和支持人員的能力，使學生無法獲得教育體驗。」

如果谷內郡公校不選擇退出豁免，該學區預計2025-2026財年將損失約3500萬元的資金，並在未來三年內損失超過1億元。

多個學區將持續舉行公開聽證會，徵求居民的意見。

●亞特蘭大公立學校聽證會：10日上午10時，在Alonzo A. Crim Center舉行。

●卡布郡學區聽證會：13日下午1時30分，地點在514 Glover St.的會議室。

●谷內郡公校聽證會：20日上午11時；20日下午6時，地點位於437 Old Peachtree Road NW, Suwanee的Instructional Support Center董事會會議廳。

●瑪瑞埃塔市(Marietta)學校聽證會：11日中午12時，在250 Howard St., Marietta。