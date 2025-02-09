喬州最佳大學 喬治亞理工居冠 愛默蕾大學第2

根據Niche的新排名，喬治亞理工名列全喬州最佳大學榜首。(UGA臉書)

根據錄取率、學費和SAT分數等多個因素，網站Niche發布了最新的喬治亞州 大學排名，前五位包括了喬治亞理工學院(Georgia Tech)，愛默蕾大學(Emory University)、喬治亞大學(UGA)、默瑟大學(Mercer University)和奧古斯塔大學(Augusta University)。

佔據榜首的喬治亞理工，在去年10月的WalletHub喬州 大學排名中也名列第一。

該校的錄取率：17％；每年費用：1萬7402元，略高於全美平均1萬5523元；畢業率：93％；畢業兩年後就業 率：95%；畢業六年後的平均收入：7萬9100元，高於全美平均3萬3028元。

該校在多方面均獲得了高分，在學術、教授和價值方面均獲得了A+等級，但在宿舍和校園食物上得分較低，僅為C級分。該大學在全美602所頂尖公立大學中排名第4，最佳大型學院排名第6，最佳工程學院排名第7。

愛默蕾大學位居第二，其護理專業和化學專業在全美享有盛譽，分別排名第五和第七。喬治亞大學(UGA)緊隨其後，也進入了全美公立大學榜單，排名第11位。

喬治亞大學奪得了全美最佳學生生活榜首，並在最佳大學社交生活(greek life)和最佳體育管理學院排名中位列前五。

位在梅肯(Macon)的默瑟大學和奧古斯塔大學排名第四和第五。默瑟大學以公共衛生課程而聞名，在全美排名第41位，而奧古斯塔大學的資訊科技課程全美排名第26位。

以下是Niche所評選的喬州十佳大學的完整名單：

喬治亞理工學院、愛默蕾大學、喬治亞大學、默瑟大學、奧古斯塔大學、喬治亞州立大學(GSU)、斯佩爾曼學院(Spelman College)、肯尼索州立大學(Kennesaw State University)、托馬斯大學(Thomas University)、克萊頓州立大學(Clayton State University)。