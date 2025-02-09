我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加69歲亞裔看護強暴93歲老婦 被控4項重罪 可判75年

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

喬州最佳大學 喬治亞理工居冠 愛默蕾大學第2

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
根據Niche的新排名，喬治亞理工名列全喬州最佳大學榜首。(UGA臉書)
根據Niche的新排名，喬治亞理工名列全喬州最佳大學榜首。(UGA臉書)

根據錄取率、學費和SAT分數等多個因素，網站Niche發布了最新的喬治亞州大學排名，前五位包括了喬治亞理工學院(Georgia Tech)，愛默蕾大學(Emory University)、喬治亞大學(UGA)、默瑟大學(Mercer University)和奧古斯塔大學(Augusta University)。

佔據榜首的喬治亞理工，在去年10月的WalletHub喬州大學排名中也名列第一。

該校的錄取率：17％；每年費用：1萬7402元，略高於全美平均1萬5523元；畢業率：93％；畢業兩年後就業率：95%；畢業六年後的平均收入：7萬9100元，高於全美平均3萬3028元。

該校在多方面均獲得了高分，在學術、教授和價值方面均獲得了A+等級，但在宿舍和校園食物上得分較低，僅為C級分。該大學在全美602所頂尖公立大學中排名第4，最佳大型學院排名第6，最佳工程學院排名第7。

愛默蕾大學位居第二，其護理專業和化學專業在全美享有盛譽，分別排名第五和第七。喬治亞大學(UGA)緊隨其後，也進入了全美公立大學榜單，排名第11位。

喬治亞大學奪得了全美最佳學生生活榜首，並在最佳大學社交生活(greek life)和最佳體育管理學院排名中位列前五。

位在梅肯(Macon)的默瑟大學和奧古斯塔大學排名第四和第五。默瑟大學以公共衛生課程而聞名，在全美排名第41位，而奧古斯塔大學的資訊科技課程全美排名第26位。

以下是Niche所評選的喬州十佳大學的完整名單：

喬治亞理工學院、愛默蕾大學、喬治亞大學、默瑟大學、奧古斯塔大學、喬治亞州立大學(GSU)、斯佩爾曼學院(Spelman College)、肯尼索州立大學(Kennesaw State University)、托馬斯大學(Thomas University)、克萊頓州立大學(Clayton State University)。

喬州 喬治亞州 就業

上一則

北卡大攜手杜克 打造全新兒童醫院 盼2030運作

下一則

經營155年 新州最老巴士公司2月28日熄燈

延伸閱讀

橙縣華人商會基金會獎學金 接受報名

橙縣華人商會基金會獎學金 接受報名
新年新希望

新年新希望
教育部稱五所大學大量出現反猶太主義 已展開調查

教育部稱五所大學大量出現反猶太主義 已展開調查
中國低空經濟熱門 6大學搶開新科系培養人才

中國低空經濟熱門 6大學搶開新科系培養人才

熱門新聞

芝加哥入冬低溫，密西根湖畔不時可見大面積結冰。(讀者提供)

冰風暴來襲 中西部覆冰厚度將達1/10吋 出行危險

2025-02-05 10:13
莫李納(Edwin Molina)的吉拿棒店前的街道，自從川普執政後，大多時候都空空蕩蕩。(特派員黃惠玲／攝影)

噩夢重演 ICE恐慌症嚇跑顧客 商家：不知能撐多久

2025-02-06 11:21
西雅圖國際機場5日發生兩架客機輕微擦撞意外。(取自Ｘ)

日航、達美航空客機擦撞 西雅圖機場部分航班延誤

2025-02-05 19:24
領導川普2.0政府效率部(DOGE)的馬斯克關閉援外機構USAID，引起輿論譁然。（路透）

政府鐵飯碗或不保 聯邦雇員憂心忡忡

2025-02-04 11:11
華府餐廳Republic Cantina公告3日停業一天，以響應「無移民日」行動。(ig截圖)

響應無移民日 芝城、華府多家餐館今停業抗議川普

2025-02-03 09:52
執行保全工作，不幸遭竊賊槍殺的達拉斯一家CVS連鎖藥局保全人員艾格努，兩名青少兇嫌已遭逮捕並被控以謀殺罪，最高可判處死刑。(取材自GoFundMe)

店內行竊遭阻 達拉斯2少年槍殺CVS保安 最重判死刑

2025-02-01 20:00

超人氣

更多 >
帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」

帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」
DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元
剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死
白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深
張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了

張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了