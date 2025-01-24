禽流感肆虐 喬州、伊州養雞場損失慘重

伊州Kakadoodle農場的數千隻雞，因感染禽流感死亡。(Kakadoodle農場ig截圖)

自2022年全美禽流感 疫情爆發以來，全美產量最大的喬治亞州養雞產業近期首度發現病例。伊利諾州麥特森(Matteson)養雞場「Kakadoodle」也出現禽流感首例，雞場稱，從發現第一個病例後，短短一周至少3000隻雞死亡。

喬州 農業廳日前宣布，在距亞特蘭大東北約100哩的埃爾伯特郡(Elbert)一家商業家禽養殖場發現了一例高致病性禽流感病例。該機構目前暫停了所有家禽展覽、表演、交換、聚會和銷售。

這種病毒在喬州曾四次被發現，但先前均只在民眾自家後院雞群中發現，包括本月稍早曾在亞特蘭大南部克萊頓郡(Clayton)的13隻雞和鴨中發現。

喬州農業廳廳長哈珀(Tyler Harper)在記者會上表示，此次發現對喬州的第一大產業以及靠家禽業謀生的數千居民的生計構成了嚴重威脅。

新聞稿稱，雞農於15日在埃爾伯特郡的養殖地首次發現禽流感的臨床症狀。喬州家禽實驗室網絡(Georgia Poultry Laboratory Network)於16日下午確認了病毒檢測 呈陽性，聯邦農業部(USDA)國家獸醫服務實驗室(National Veterinary Services Laboratory)也在17日證實。當時該養殖地約有4萬5000隻肉雞。

喬州農業廳緊急管理部門於17日派遣州農業緊急小組前往現場「進行清除、清理消毒和處置行動」。

半徑6.2哩內的所有商業家禽養殖場都將進行隔離，並將接受至少兩周的監測檢測。

當地媒體報導，喬州家禽聯合會(Georgia Poultry Federation)主席吉爾斯(Mike Giles)18日在一份聲明中表示，該會正與州和聯邦官員合作，建立檢測流程，以確保所有出售的雞肉產品都可安全食用。該聯合會代表該州的雞肉生產者。

喬州農業廳發言人表示，當動物疾病爆發時，該部門不會提供疫區名稱，以防止任何未經授權者進入引發更大範圍的疾病蔓延，並保護農民免受騷擾。

伊州的Kakadoodle雞場表示，一開始有30隻母雞死亡，以為是寒流造成，但隔天又死了幾百隻雞，「就知道情況不對了」。在前後3000隻雞陸續病亡後，獸醫及聯邦農業部證實這些雞染上禽流感。

禽流感不斷蔓延，過去兩年來導致全球數百萬隻野生、家禽以及其他動物死亡。

根據聯邦農業部發布的最新線上數據，上個月，全美有84個商業和居家後院雞群及鳥禽類發現了這種病毒，共計影響鳥禽1070萬隻。

雖然人類感染禽流感的病例很少見，而且大多發生在農場工人中，但目前已有一人死於禽流感，死者是路易斯安納州的一名65歲以上的男子，他因嚴重的呼吸道症狀住院治療。