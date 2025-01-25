全美逾半符合資格長者未使用糧食券 亞太老齡中心籲長者運用美國聯邦資源減輕負擔

美國國家亞太老齡中心解說糧食券申請資格。(NAPCA提供)

美國國家亞太老齡中心(NAPCA)表示，由於全美生活用品開始通貨膨脹，不斷上升的價格讓更多年長者難以支付基本的生活開銷，但卻有半數以上符合資格的年長者礙於資訊不足，未能享用聯邦的而補充營養補助協助計畫(SNAP，又稱糧食券援助計畫)。

因此，該組織提供一些能夠幫助減輕食品雜貨和醫療費用負擔的項目的資訊，以幫助符合條件者，申請聯邦或州政府的援助項目。

NAPCA是一家非營利組織，致力於改善華裔年長者及其家人的生活質量。NAPCA的年長者幫助中心(NAPSAC)提供年長者及其看護者多語言幫助。

據其指出，目前全美符合條件的年長者中，只有大約一半人享受到了用於購買食品的現金補助。而補充營養補助計畫是美國最大的聯邦營養補助項目，旨在幫助低收入 家庭購買基本食品。 如果收入有限且資產較少，可獲得一張特殊的借記卡，幫助購買食品。

基本條件是一個家庭必須同時滿足總收入和凈收入的限制額度。 例如，兩人家庭的月總收入不得超過約2215美元，凈收入不得超過1704美元。此外，資產總額必須在2750美元或以下。不過，家庭中有60歲或以上的成員，則無需滿足總收入限制的要求，並且擁有的資產上限提高至4,250美元。

NAPCA提醒大眾，這些限制每年都會更新。同時雖然SNAP是聯邦項目，但必須在目前居住的州申請，並符合居住州的要求，因為每個州都有自己的申請流程、資格標準和福利分配的方式。其中，加州、紐約州和華盛頓州的收入限制標準，高於聯邦標準。

目前，只有不到一半符合條件的年長者參與了這項補助計劃，意味著還有超過一半的人可能沒有獲得這一支持。 如果認為自己符合資格的話，可以考慮申請 SNAP 補助。

另外，有關可否同時擁有Medicare(紅藍卡 )和Medicaid(白卡 )，及在白卡長者資格，及紅藍卡儲蓄計劃(MSP)等等問題，均可聯繫NAPCA。可以通過以下任意方式聯繫亞太老齡化中心：電話留言：1-800-683-7427(普通話)，1-800-582-4218(廣東話)，1-800-336-2722(英語)，電子郵件：[email protected]，郵寄：NAPCA Senior Assistance Center, 1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101。