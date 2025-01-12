U-Haul：南卡躍居全美首選搬遷州 伊州排名倒數

U-Haul最新統計顯示，整個2024年期間，租用該公司搬家車輛、設備遷往南卡的數量最多。(U-Haul臉書)

根據租賃搬家車輛及倉儲設備U-Haul公司最新公布的排行榜顯示，南卡羅來納州 位居全美最多新居民遷入的州別，而維吉尼亞州則跌出前十名。伊利諾州在這份榜單排名第45位，雖比前年度排名微升三名，但仍在全美殿後。

每年這家公司都會對各州遷入遷出的情況進行排名，而南卡在最新榜單中，因搬入該州的搬家卡車租用總金額，與遷出該州的租用卡車總金額差距最大，首次名列最多人遷入的全美冠軍。

德州 、北卡羅來納州 、佛羅里達州及田納西州，則分居全美新居民遷入最多州的前二到五名。亞利桑納州、華盛頓州、印第安納州、猶他州、愛達荷州則名列第六到第十名。

加州則連續五年成為人口搬到外州最多的州。U-Haul區域副總裁哈丁(Jason Hardin)說，南卡及北卡分居第一及第三，主要工作機會有關，包括波音、Volvo、BMW科技、製造業陸續遷入這兩州，就業機會也隨之提高。

維州從2023年的整體排名第十位，跌到2024年的第17位。馬里蘭州則從去年的第44位，微幅上升到第42名，這兩個州遷出都比搬入稍微多了一些，不過，U-Haul沒有提供具體數字。

U-Haul總裁泰勒(John Taylor)表示，在權衡生活成本、工作機會及其他因素後，許多家庭持續往美國東南及西南地區移居；而東北部、中西部及溪海岸，特別是加州一些地區，則仍然普遍存在遷出較多的情況。

該公司是根據各州在2024年租用單程搬家車輛的客戶數量增減來列出排名，2024年該公司各類卡車、拖車及移動集裝箱的租用次數超過250萬次。

德州從2016年以來，一直在該榜單雄踞冠軍，但今年第一名位置讓給了南卡。佛州則從2015年起，至今每年都排在第四名或更前。

U-Haul也列出了新居民遷入排名前25個都會區，前五名依序為德州達拉斯、北卡夏洛特、亞利桑納州鳳凰城、佛州Lakeland、德州奧斯汀。華府都會區未入榜。

德州地區U-Haul副總裁美林(Matt Merrill)表示，他看到伊州人穩定遷入德州的趨勢，他說，德州的房市仍然非常平價，而伊州人支付的房地產稅高居全美第二。