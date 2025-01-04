亞特蘭大台灣商會佳節慰勞安全公職人員

亞特蘭大台灣商會理事新年佳節慰勞Dekalb郡公共安全部門人員。(張淑芬提供)

亞特蘭大 台灣商會日前在2024年歲末寒冬之際，攜帶精美伴手禮慰勞負責維護公共安全的喬治亞州Dekalb郡消防局和警察局。聯邦第四選區國會眾議員 Hank Johnson陪同見證這項捐贈儀式，感謝該商會再次舉辦歲末感恩捐贈，並表示這麼有意義的活動在他服務的選區舉行，他與有榮焉。

亞特蘭大台商會與Dekalb郡政府的捐贈活動，為該商會和主流社會最重要的交流活動之一。前會長、北美台商總會監事長張淑芬表示，由於該商會深深感受到警察局和消防局所有員工的辛勞，因此由她安排聯繫捐贈禮品表達謝意，並邀請Hank Johnson同席觀禮。

這項活動於12月13日在Dekalb郡消防局總部舉行，郡公共安全副營運長Joesph Lumpkin、郡警察局長Martha Ramos、郡警察局副局長Lonny Robertson、警長Phillip Albritton、郡消防局局長Darnell Fullum以及各部組長們出席捐贈儀式。

當天亞特蘭大台商會共有十多名出錢出力的理事們出席。張淑芬監事長首先代表商會感謝國會議員多年來對社區努力不懈的奉獻及對該商會的協助，以及感謝警察局和消防局全年無休的服務。同時感謝南方蔬果公司、和樂公司及大興麵廠的熱心贊助及參與。

亞特蘭大商會會長吳政興致詞感謝警察員警和消防隊隊員，勇敢無懼危險的付出並且致贈聖誕禮物。

Joseph以公共安全負責人身分上台致詞感謝商會的捐贈，這是對警消人員的認同和鼓勵，也是最好的聖誕禮物，他也代表警察局和消防局致贈商會感謝狀。

吳政興接著致贈聖誕禮物給兩名局長及副局長和警監，同時出席的主管們也都接到精美伴手禮。此次活動的禮物共致贈Dekalb 郡500多名全體警消人員整個貨櫃的水果、蔬菜、飲料和點心。

當天活動的司儀魏鳯珠也用心的介紹台灣的人文地理和美景，並指出台灣在半導體產業的傑出實力比如台積電 在科技時代的領導地位。同時出席活動的商會理事們也都和警消主管們交談互動，為國民外交努力。