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喬州谷內州政府啟動職業推廣活動

亞特蘭大訊
谷內政府開放各類職缺讓大眾申請。(取自Gwinnett官網)
谷內政府開放各類職缺讓大眾申請。(取自Gwinnett官網)

喬治亞州谷內郡(Gwinnett County)政府正式推出「從這裡起步」(Career from Here)職業推廣活動，開放各類求職者提供穩定、多元化的職業發展機會，供大眾申請。活動涵蓋全郡眾多部門，包括公共安全、交通運輸規劃、行政管理、信息技術、法律、維修和市場行銷等。

同時，谷內郡政府為幫助更多求職者，將於1月10日(星期五上午9時至下午3時公開在Duluth市的Gas South會展中心舉行「從這裡起步」(Career From Here)年度招聘活動。有意參與當天招聘活動者，可先上網登記：https://www.eventbrite.com/e/career-from-here-hiring-event-tickets-1076781224629?aff=oddtdtcreator。

這次的招聘活動由谷內郡人力資源部主辦，面向全郡居民，尤其鼓勵畢業生、新進求職者以及希望職涯轉型的專業人士參與。求職者可直接與郡政府代表面談的機會，還可以參加人力資源部的履歷審查服務，並與現任員工交流，了解各類崗位的職業發展潛力。活動詳情及申請方式請訪問：GwinnettCounty.com/CareerFromHere。

谷內人力資源部表示，「我們期待吸引充滿熱情的專業人士，加入我們的團隊，共同為社區服務並建設更美好的未來。」求職者當天最好帶上至少五份的履歷副本、筆記本和筆，以便當場與相關部門面試。

郡政府目前開放的職位還包括消防員、警察、行政專員、技術支援、及其他專業工作等。該郡提供競爭力十足的福利，包括帶薪培訓、部分職位的教育補貼、學費報銷、職涯進階機會等。無法參加招聘活動的求職者亦可通過谷內郡的在線申請系統查看開放職位、提交申請或了解更多資訊：GwinnettCountyJobs.com，找尋適合的工作機會。部分職位的截止日期為2024年12月底，建議儘早提交申請。

有興趣者除上網查看相關資訊外，也可親自到郡政府大樓洽詢，地址：75 Langley Drive, Lawrenceville, GA 30046。就業招聘會Gas South會展中心地址：6400 Sugarloaf Parkway, Duluth, GA 30097。

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