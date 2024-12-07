2023年喬州移民增幅 全美第二高 僅次德拉瓦州

去年喬州新移民的人數超過10萬5000人。圖為一名移民男子宣誓成為美國公民。(美聯社)

來自烏克蘭的馬拉申科(Victoria Malaschenko)在2023年春天、俄羅斯全面入侵的一年多後，決定利用拜登 政府的人道主義計畫來美，並定居在亞特蘭大。她的例子是近期反映喬治亞州人口結構重大變化的眾多故事之一：該州的移民 人口正在激增。

根據今秋發布的聯邦數據，2023年，喬州 的外國出生人口比率漲幅在全美50個州中排名第二，僅次於德拉瓦州。

這些數據來自美國人口普查局的年度美國社區調查(American Community Survey)。然此研究中並未區分合法和無證移民，因此尚不清楚去年來到喬州的10萬5000人中多少人是合法的。

調查顯示，2023年喬州外國出生居民人數將達近120萬，占該州總人口的11.6%，高於前一年的10.7%。其增幅與新墨西哥州相當(從9.2%升至10.2%)，僅次於德拉瓦州(從9.9%升至11.2%)。

去年喬州新移民的人數超過10萬5000人。

根據美聯社報導，全美去年在國外出生的人口比率增長至14.3%，為一個多世紀以來的最高水平。

在喬州以及全美，移民人口的激增似乎是由來自拉丁美洲的新移民推動的。喬州近50%的2023年移民出生在拉丁美洲，略高於前一年的48.4%。

新的合法拉丁美洲移民包括30歲的阿爾巴蘭(Adrián Albarran)。他在2023年5月離開祖國委內瑞拉，並在亞特蘭大都會區定居。

阿爾巴蘭表示，他被迫移民是因為他反對該國長期獨裁統治者馬杜羅(Nicolás Maduro)，而且他在母國身為一名剛畢業的醫學生，職業前景不確定。

由於拜登政府去年秋天向委內瑞拉人提供了人道主義保護，阿爾巴蘭在美國擁有臨時合法地位。他還申請了庇護，這將帶來更永久的保護和獲得公民身分的途徑。

根據美國社區調查，喬州的大部分移民 (38%)是在2000年之前便抵達當地。總體來說，49%的喬州移民已獲得美國公民身分，並且已能夠在選舉中投票。